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"Он просто невероятен"

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2024 14:38
"Он просто невероятен"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об успехах главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Об Анчелотти мало что можно сказать. Его карьера и так говорит за него. Как игрок и как тренер Карло просто невероятен. Иметь возможность дважды тренировать мадридский «Реал» и в обоих случаях добиваться успеха - непросто. Но вернуться в клуб такого размера и заставить его и игроков снова работать, показывая такие результаты, - это достоинство и величие, которым стоит гордиться», – приводит слова Иньесты AS.

Напомним, что Карло Анчелотти в своей тренерской карьере дважды возглавлял «сливочных». В первый раз итальянец возглавлял испанскую команду с 2013 по 2015. Второй раз специалист вернулся в Мадрид в июле 2021-го. За всё время во главе «Королевского клуба» Анчелотти завоевал девять трофеев.

На данный момент возглавляемый итальянцем «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 28 матчей. Подопечные Карло Анчелотти оторвались от идущей второй «Жироны» на семь очков.

İdman.biz

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