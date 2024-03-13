"Ювентус" квалифицировался на чемпионат мира

Определился еще один участник межклубного чемпионата мира.

İdman.biz сообщает, что «Ювентус» квалифицировался на ЧМ-2025.

Причиной этому стало прощание «Наполи» с Лигой чемпионов. Неаполитанцы проиграли «Барселоне» в 1/8 финала - 1:1, 1:3.

Благодаря этому «Ювентус» получил возможность сыграть на чемпионате мира, поскольку в рейтинге УЕФА он опередил «Наполи». Представитель Турина - 10-й европейский клуб, обладающий таким правом.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. 32 команды будут соревноваться в 8 группах. «Видад» (Марокко), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хилал» (Саудовская Аравия), «Урава» (Япония), «Челси», «Манчестер Сити» (оба - Англия), «Реал» ( Испания), «Бавария», «Боруссия» Д (обе Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер», «Ювентус» (обе Италия), «Порту», ​​«Бенфика» (обе Португалия), «Монтеррей», «Леон» (оба - Мексика), «Сиэтл» (США), «Окленд» (Новая Зеландия), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все Бразилия) квалифицировались на чемпионат мира.

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