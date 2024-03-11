Большое преимущество Роналду

Определились игроки, забившие наибольшее количество голов в международных играх за календарный год.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинге IFFHS учтены голы, забитые в сборных и клубных турнирах.

В таблицу вошли те, кто забил не менее 20 голов. На данный момент это было зафиксировано 33 раза.

Мировой рекорд принадлежит Криштиану Роналду. В 2017 году он отличился 32 раза. Португальцу также удалось забить 25 голов. В целом только пять раз футболистам удавалось забивать за год 25 и более голов.

Отметим, что те, кто забил одинаковое количество голов, разграничены по показателям сборных.

1. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал») – 32 (2017)

2. Жюст Фонтен (Франция, Реймс) – 26 (1958)

3. Вивиан Вудворд (Англия, "Челмсфорд", "Челси") - 25 (1909)

4. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") – 25 (2012)

5. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал») – 25 (2013)

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