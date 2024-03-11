11 Марта 2024
RU

Большое преимущество Роналду

Мировой футбол
Новости
11 Марта 2024 13:25
Большое преимущество Роналду

Определились игроки, забившие наибольшее количество голов в международных играх за календарный год.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинге IFFHS учтены голы, забитые в сборных и клубных турнирах.

В таблицу вошли те, кто забил не менее 20 голов. На данный момент это было зафиксировано 33 раза.

Мировой рекорд принадлежит Криштиану Роналду. В 2017 году он отличился 32 раза. Португальцу также удалось забить 25 голов. В целом только пять раз футболистам удавалось забивать за год 25 и более голов.

Отметим, что те, кто забил одинаковое количество голов, разграничены по показателям сборных.

1. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал») – 32 (2017)
2. Жюст Фонтен (Франция, Реймс) – 26 (1958)
3. Вивиан Вудворд (Англия, "Челмсфорд", "Челси") - 25 (1909)
4. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") – 25 (2012)
5. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал») – 25 (2013)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

62 футболиста дисквалифицированы
21:15
Мировой футбол

62 футболиста дисквалифицированы

Федерация футбола Камеруна пожизненно запретила некоторым игрокам заниматься футболом
Кьеллини - о Роналду: Мой злейший враг, мой лучший партнёр по команде
20:44
Мировой футбол

Кьеллини - о Роналду: Мой злейший враг, мой лучший партнёр по команде

Кьеллини выступал с Роналду в "Ювентусе" с 2018 по 2021 год
Нет худа без добра. Проблемы "Челси" и "Ньюкасла" спасают Почеттино и Хау от увольнения
20:05
Мировой футбол

Нет худа без добра. Проблемы "Челси" и "Ньюкасла" спасают Почеттино и Хау от увольнения

Почему плохие новости для "Челси" и "Ньюкасла" являются хорошими новостями для их тренеров
Стали известны фавориты Премьер-лиги
19:36
Мировой футбол

Стали известны фавориты Премьер-лиги

Объявлены фавориты английской Премьер-лиги
Соперник "Карабаха" победил - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

Соперник "Карабаха" победил - ВИДЕО

Завершился 25-й тур немецкой Бундеслиги
2 гола в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - ВИДЕО
10 Марта 23:41
Мировой футбол

2 гола в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - ВИДЕО

Сегодня состоялись 4 игры 28-го тура английской премьер-лиги

Самое читаемое

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА
9 Марта 15:08
Азербайджанский футбол

Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА

Выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, "Карабах" вписал новую страницу в историю азербайджанского футбола, сыграв в первой игре в Баку вничью 2:2 с немецким "Байером"
Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО
9 Марта 08:34
Другие

Джошуа нокаутировал Нганну - ВИДЕО

В первом раунде Нганну побывал в нокдауне