2 гола в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Сегодня состоялись 4 игры 28-го тура английской премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, в центральном матче тура зафиксирована ничья.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» забили по 1 голу и завоевали по 1 очку. Этот результат удержал «Арсенал» на лидирующей позиции. Хотя и «Арсенал», и «Ливерпуль» набрали по 64 очка, по разнице мячей лондонцы заняли первое место. Последний чемпион занимает 3-е место с разницей в 1 очко.

«Астон Вилла» потерпела тяжелое поражение дома. Бирмингемцы проиграли «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

Английская Премьер-лига

28-й раунд

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 0:4

«Брайтон» – «Ноттингем Форест» – 1:0

«Вест Хэм» – «Бернли» – 2:2

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1.

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