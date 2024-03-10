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2 гола в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
10 Марта 2024 23:41
2 гола в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Сегодня состоялись 4 игры 28-го тура английской премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, в центральном матче тура зафиксирована ничья.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» забили по 1 голу и завоевали по 1 очку. Этот результат удержал «Арсенал» на лидирующей позиции. Хотя и «Арсенал», и «Ливерпуль» набрали по 64 очка, по разнице мячей лондонцы заняли первое место. Последний чемпион занимает 3-е место с разницей в 1 очко.

«Астон Вилла» потерпела тяжелое поражение дома. Бирмингемцы проиграли «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

Английская Премьер-лига
28-й раунд
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» — 0:4
«Брайтон» – «Ноттингем Форест» – 1:0
«Вест Хэм» – «Бернли» – 2:2
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:1.

İdman.biz

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