Настоящие стражники: действующие голкиперы-рекордсмены по "сухим" матчам

Рассказываем о надежных вратарях.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Часто голкиперы не получают признания за свою работу, но при этом получают наибольшее количество обвинений в проигранных матчах. Однако существует правдивое утверждение, что качественный вратарь – это половина команды. Порой именно первые номера играют решающую роль в поединках, поэтому к ним нужно относиться с особым вниманием. Далее рассмотрим действующих голкиперов с наибольшим количеством «сухих» матчей.

Войцех Щенсны (140 «сухих» матчей)

Щенсны на протяжении карьеры выступает в хороших клубах, чего не было бы, не будь он качественным вратарем. В «Ювентусе» при Массимилиано Аллегри сама судьба велит мало пропускать. Поэтому 33-летний поляк и входит в топ-5 голкиперов Серии А в текущем сезоне по количеству «сухих» матчей. В нынешней кампании Щенсны пропустил 20 мячей в матчах чемпионата Италии, но могло быть гораздо больше. «Бьянконери» периодически проваливаются в обороне, как ни странно, поэтому наличие опытного вратаря является очень важным фактором для команды.

Давид Де Хеа (151 «сухой» матч)

У Де Хеа были разные периоды в «Манчестер Юнайтед», но в своей карьере он зарекомендовал себя качественным вратарем. Удивительно, что 33-летний голкипер (несомненно, высокого класса) до сих пор остается свободным агентом. Давид покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года и с тех пор остается без клуба. В «МЮ» испанец провел 12 лет. Там он сделал себя имя и провел насыщенный отрезок карьеры, наполненный взлетами и падениями. Де Хеа часто критиковали, но в его карьере было много хороших моментов, наряду с эффектными сэйвами. Не зря Давида дважды признавали лучшим голкипером сезона в АПЛ.

Эдерсон (151 «сухой» матч)

Совсем скоро Эдерсон обойдет своего бывшего соседа по количеству «сухих» матчей. К настоящему времени 30-летний бразилец провел 151 поединок без пропущенных голов. У голкипера «Манчестер Сити» есть все шансы на продление этой серии. В текущем сезоне «горожане» часто пропускают, но это не мешает им побеждать. Эдерсон по-прежнему играет важную роль в команде Хосепа Гвардиолы. Как и все вратари, бразилец иногда совершает ошибки, но чаще он действует качественно, а иногда и самоотверженно, охраняя ворота «Манчестер Сити». Учитывая возраст Эдерсона, у него есть все шансы провести еще много «сухих» матчей.

Тибо Куртуа (166 «сухих» матчей)

Нет сомнений в том, что Куртуа является одним из лучших вратарей мира. Бельгиец неоднократно спасал мадридский «Реал» от 100-процентных голов. Вспомнить хотя бы финальный матч Лиги чемпионов в 2022-м году против «Ливерпуля», в котором он сыграл выше всяческих похвал. В текущем сезоне 31-летний голкипер еще ни разу не выходил на поле из-за серьезной травмы, но его достойно заменяет Андрей Лунин, поэтому «сливочные» в порядке. С возвращением Куртуа они станут еще сильнее. Вернувшись в строй, Тибо продолжит счет «сухим» матчам, поскольку «пробить» такого вратаря очень непросто.

Марк-Андре тер Штеген (170 «сухих» матчей)

У «Барселоны» тоже есть человек, благодаря которому команда может сохранять положительный результат. Тер Штеген сыграл важнейшую роль в чемпионском сезоне каталонцев при Хави, когда они провели много «сухих» матчей. В текущем сезоне 31-летний немец пропустил много времени из-за травмы, но все равно входит в топ-7 вратарей Ла Лиги по матчам без пропущенных мячей. Слухи активно связывают Марка с саудовскими клубами, но он еще полон сил и энергии выступать на самом высоком уровне. Главное, чтобы у «сине-гранатовых» была качественная команда, а тер Штеген в ответственный момент не подведет.

Мануэль Нойер (172 «сухих» матча)

Нойер так долго выступает в составе «Баварии», что, возможно, кто-то и не знает, что он является воспитанником «Шальке». Ману защищает ворота мюнхенского клуба с 2011 года и является одним из самых авторитетных игроков «рекордмайстра». По слухам, 37-летний голкипер приложил руку к увольнению Юлиана Нагельсманна, но это не отменяет тот факт, что он хорошо выполняет свою работу. Возможно, Нойер даже будет первым номером сборной Германии на домашнем чемпионате Европы. Как бы там ни было, немец может провести еще несколько сезонов на высоком уровне и помочь любой команде.

Ян Облак (203 «сухих» матча)

Облак – рекордсмен среди действующих вратарей по количеству «сухих» матчей. Он единственный, у кого их более 200. Такой голкипер, вероятно, заслуживает большего количества трофеев (сейчас – 4), но, видимо, его все устраивает в «Атлетико». В составе «матрасников» 31-летний словенец выступает с 2014 года. Мадридцы тогда выкупили игрока у «Бенфики» всего за 16 млн евро. С тех пор акции Облака многократно взлетели вверх, а сам он до сих продолжает демонстрировать мастерство и стабильность. У «Атлетико» взлеты часто чередуются с падениями, но с первым номером «матрасникам» определенно повезло. В какой бы форме ни была команда, она всегда может положиться на своего вратаря.

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