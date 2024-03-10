Пеп против Клоппа. 10 самых ярких тренерских противостояний в истории АПЛ

Сравниваем соперничество тренеров «Ливерпуля» и « Ман Сити» с другими великими противостояниями, свидетелями которых стала Премьер-лига



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Боссы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» могут встретиться в последний раз в воскресенье, 10 марта, но как их соперничество можно сравнить с другими великими поединками, спрашивает Goal.com.



«Лучший соперник, который у меня когда-либо был в жизни», - так Пеп Гвардиола описывал Юргена Клоппа в прошлом, но воскресный поединок в Премьер-лиге между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» может стать последним разом, когда они встречаются на бровке.

Неустанное соперничество Гвардиолы и Клоппа обогатило Премьер-лигу, и конкуренция уже не будет прежней, когда добродушный немец в мае уйдет в закат после девяти насыщенных сезонов на «Энфилде».

Но как соперничество тренеров «Ливерпуля» и «Сити» можно сравнить с другими великими тренерскими противостояниями, свидетелями которых стала Премьер-лига?

10. Арсен Венгер против Сэма Эллардайса

Эллардайс никогда не был соперником Венгеру, когда дело касалось завоевания трофеев, но ему определенно нравилось побеждать француза, который часто высокомерно отзывался о бескомпромиссных командах Большого Сэма. «Болтон» нанес «Арсеналу» серьезный удар в чемпионской гонке 2002/03, когда они отыгрались, уступая в два гола, и сыграли вничью 2:2. И Эллардайс добился еще одного крупного результата в матчах с «Арсеналом», возглавляя «Блэкберн» - победы со счетом 2:1 в 2010 году, которая также фактически положила конец претензиям «канониров» на чемпионство.

«Когда я руководил "Болтоном", мне нравилось побеждать "Арсенал" больше, чем кого-либо другого. Мы действительно стали для них занозой, и Арсен Венгер ненавидел нас», — написал Эллардайс в своей автобиографии. «Мы играли вничью или побеждали их чаще, чем ожидалось, и Венгер не мог этого терпеть. Был один раз, когда он не подал мне руку на "Хайбери", потому что мы сыграли вничью. Я видел, как он сорвал с себя галстук и в гневе бросил его на землю. Он воспринимает все это очень близко к сердцу и от него веет высокомерием».

9. Пеп Гвардиола против Жозе Моуринью

Моуринью и Гвардиола когда-то вместе были в «Барселоне», но в качестве тренеров стали заклятыми противниками. Впервые они встретились друг с другом в незабываемом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Барсой», а их соперничество стало еще более токсичным, когда Моуринью возглавил «Реал Мадрид». Самый скандальный инцидент произошел, когда португалец ткнул в глаз помощника Гвардиолы Тито Виланову во время взрывоопасного Класико в 2011 году.

Ожидалось еще больше огня, когда Гвардиола стал тренером «Сити» в 2016 году, а Моуринью был назначен главным тренером «Юнайтед». Однако правда в том, что соперничество так и не разгорелось по-настоящему, поскольку «Сити» рвался к титулу Премьер-лиги, набрав 100 очков. «Юнайтед» действительно разрушил запланированное празднование титула «Сити», сделав камбэк со счета 0:2 и одержав победу со счетом 3:2 на стадионе «Этихад», но это была редкая победа в эпоху доминирования синей половины Манчестера.

8. Роберто Манчини против сэра Алекса Фергюсона

Манчини стал первым топовым тренером «Сити» в эпоху шейха Мансура, и ему не потребовалось много времени, чтобы разозлить Фергюсона. «Юнайтед» разгромил «Сити» в первых нескольких противостояниях, но ситуация начала меняться, когда «синие» выиграли полуфинал Кубка Англии 2011 года на «Уэмбли», после чего в 2012 году «Сити» выиграл титул Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» в апреле сыграли ключевую роль в этом триумфе, а Фергюсон и Манчини схлестнулись на бровке во время игры, и их пришлось разнимать официальным лицам матча.

Когда в следующем сезоне «Юнайтед» решительно вернул себе титул, Манчини обвинил другие команды в том, что они не выкладываются на полную против команды Фергюсона. Житель Глазго, естественно, не согласился, обвинив итальянца в том, что он говорит «абсолютную чушь».

7. Жозе Моуринью против Антонио Конте

Конте и Моуринью часто сравнивают из-за их реактивного подхода к тактике и взрывного характера. Однако, несмотря на их сходство, они не ладят. Антагонизм начался, когда в 2016 году «Челси» Конте разгромил команду «Манчестер Юнайтед», которую тренировал Моуринью, победив со счетом 4:0, и португалец обвинил команду соперника в том, что она старалась «унизить нас» своими бурными празднованиями.

Затем Конте рассердил Особого, заявив, что он не хочет, чтобы его команда «Челси» провела «сезон Моуринью» после победы в Премьер-лиге 2017 года, имея в виду, как «синие» капитулировали после того, как стали чемпионами под руководством португальцев в 2015 году. Моуринью ответил, сказав: «Я не собираюсь терять волосы из-за Антонио Конте», — не такая уж и тонкая отсылка к тому факту, что итальянцу сделали пересадку волос.

Моуринью добавил жару, заявив позже о предполагаемой причастности Конте к скандалу с договорными матчами в Италии, в результате чего тренер «Челси» назвал его «маленьким человеком».

6. Сэр Алекс Фергюсон против Кевина Кигана

Первое настоящее тренерское соперничество в Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» был полон решимости вернуть себе корону после того, как уступил ее «Блэкберн Роверс», в то время как «Ньюкасл» Кигана был на пути к завоеванию первого чемпионского титула за 69 лет. В начале сезона «Ньюкасл» лидировал в гонке с преимуществом в 12 очков, но в последних нескольких играх сезона отставал от «красных дьяволов».

А Фергюсон играл на нервах Кигана, заявив, что некоторые соперники легкомысленно относятся к «Ньюкаслу». После тяжелой победы над «Лидсом» Киган позволил себе ответный выпад в адрес соперника. «Вы можете сказать ему сейчас, что мы все еще боремся за этот титул, и он должен поехать в Мидлсбро и набрать там очки», — сказал он. «И я скажу вам честно: мне будет очень приятно, если мы их обойдем. Я буду в восторге».

Однако Ферги выиграл этот раунд «игр разума» и завоевал свой третий титул. Киган покинул «Ньюкасл» в следующем году, хотя соперничество возобновилось, когда он возглавил «Манчестер Сити» в 2001 году.

5. Сэр Алекс Фергюсон против Рафы Бенитеса

Бенитес и Фергюсон редко сходились во взглядах, и неприязнь между парой достигла точки кипения, когда «Ливерпуль» серьезно соперничал с «Юнайтед» за титул в сезоне 2008/09.

Заявления Бенитеса о том, что Фергюсон слишком много времени уделял разговорам о судьях и попыткам повлиять на решения, привели к незабываемой пресс-конференции, на которой Бенитес представил ряд «фактов», иллюстрирующих, как «Юнайтед» извлекал выгоду из благоприятных решений.

Эту тираду тут же сравнили с напыщенной речью Кигана «Мне это понравится» и интерпретировали как знак того, что Фергюсон вывел Бенитеса из равновесия. Результат был тот же, что и с Киганом: «Юнайтед» опередил «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

4. Жозе Моуринью против Рафы Бенитеса

Моуринью и Бенитес начали свою словесную войну в 2005 году из-за спорного решения линейного судьи во время полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Челси», когда Моуринью отказался признать поражение своей команды.

Пара продолжила соперничество как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов, и оно быстро перешло на личности. «Если она позаботится о диете своего мужа, у него не будет времени говорить обо мне», — сказал Моуринью о жене Бенитеса после того, как испанец сказал, что его нанимали «навести порядок в предыдущих клубах Моуринью».

3. Жозе Моуринью против Арсена Венгера

Венгер привел «Арсенал» к титулу Премьер-лиги в историческом беспроигрышном сезоне 2004 года, но вскоре на его корону появился претендент, который был ярче, громче и олицетворял все, что не нравилось французу.

Венгер критиковал способность «Челси» подписать любого игрока, которого они хотели, и «Арсенал» вскоре стал жертвой новообретенного богатства «синих», когда Эшли Коул покинул «канониров» и перешел на «Стэмфорд Бридж». Моуринью с удовольствием подначивал Венгера, назвав его «специалистом по провалам» во время своего второго периода в «Челси» в 2014 году.

2. Юрген Клопп против Пепа Гвардиолы

Когда Гвардиола узнал, что Клопп уходит из «Ливерпуля» в конце сезона, его первой мыслью было то, что он будет лучше спать по ночам, поскольку, как он признал, дни перед встречей со своим старым противником были «почти кошмаром».

Статистика подтверждает его страхи. Клопп обыграл Гвардиолу 12 раз и является единственным тренером, который встречался с каталонцем четыре или более раз и выиграл больше игр, чем проиграл.

Но Гвардиола затмил Клоппа по количеству трофеев: 16 кубков против восьми у немца. А его «Сити» дважды обошел «Ливерпуль» в борьбе за титул Премьер-лиги с преимуществом в одно очко.

В этом сезоне ожидается третья глава этого захватывающего соперничества за титул, и хотя «Арсенал», скорее всего, сделает это гонкой трех лошадей, было бы уместно, если бы последний матч Клоппа в Премьер-лиге заставил его сразиться с Гвардиолой за корону лиги в последний раз.

1. Сэр Алекс Фергюсон против Арсена Венгера

Команды Гвардиолы и Клоппа могут играть в более захватывающий футбол и зарабатывать больше очков, чем любая другая команда в Премьер-лиге, но когда дело доходит до напряженности и взаимной ненависти, никакое соперничество не может сравниться с Фергюсоном и Венгером.

Фергюсон сразу же невзлюбил Венгера, когда тот прибыл на английские берега в 1996 году, и заслужил восхищение своими новыми идеями в области питания и тактики. И его чувство презрения только возросло, когда «Арсенал» сверг «Юнайтед» и выиграл титул Премьер-лиги в 1998 году.

«Красные дьяволы» отомстили за это поражение, выиграв требл в 1999 году и выбив «Арсенал» в классической переигровке полуфинала Кубка Англии. Но «канониры» одержали важную в символическом плане победу, когда завоевали титул в 2002 году на «Олд Траффорд».

Битва между Фергюсоном и Венгером достигла пика в 2004 году, когда Сеск Фабрегас комично бросил в шотландца куском пиццы в инциденте, который впоследствии стал известен как «Битва у шведского стола» после того, как «Юнайтед» спорным образом прервал беспроигрышную серию «Арсенала» из 49 матчей.

İdman.biz