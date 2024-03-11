Нет худа без добра. Проблемы "Челси" и "Ньюкасла" спасают Почеттино и Хау от увольнения

Почему плохие новости для «Челси» и «Ньюкасла» являются хорошими новостями для их тренеров

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В этом сезоне «Челси» и «Ньюкасл» понесли слишком много потерь - как на поле, так и за его пределами - но именно последнего может быть достаточно, чтобы сохранить работу для тренеров Маурисио Почеттино и Эдди Хау, несмотря на то, что они явно не преуспевают, пишет ESPN.



В движимом деньгами мире современного футбола, где владельцы-миллиардеры играют в фэнтези-футбол с реальными последствиями, бухгалтерский баланс теперь так же важен, а иногда даже важнее, чем очки и трофеи, заработанные на поле. Учитывая это, а также соответствующие финансовые потери «Челси» и «Ньюкасла» в размере 90,1 млн фунтов стерлингов и 73,4 млн фунтов стерлингов, каждому клубу будет сложно сменить своего тренера, даже если бы они этого захотели.



На старте этого сезона предстоящий в понедельник 11 марта поединок между командой с самыми большими расходами в мировом футболе («Челси») и клубом с самыми богатыми владельцами («Ньюкасл») воспринимался бы как борьба за квалификацию в Лигу чемпионов или даже как игра, которая повлияет на титульную гонку. Но реальность такова, что в матче на «Стэмфорд Бридж» примут участие две команды, которые по очкам ближе к зоне вылета, чем к лидеру таблицы. 10 поражений «Челси» в 26 матчах лиги и 11 поражений «Ньюкасла» в 27 играх — вот почему сезон оптимизма и ожиданий превратился в борьбу просто за то, чтобы финишировать в верхней половине таблицы Премьер-лиги.

Несмотря на то, что в прошлом месяце Почеттино помог «Челси» выйти в финал Кубка лиги, где они проиграли «Ливерпулю» на «Уэмбли», он не оправдал ожиданий в качестве тренера в свой первый сезон у руля. Команда Хау одержала громкие победы над «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги, а также победу со счетом 4:1 над «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, прежде чем вылетела на групповом этапе. Тем не менее, Хау также оказался под сильным давлением на «Сент-Джеймс Парк», не сумев закрепить успех после прошлогоднего финиша в четверке лучших.

Но источники сообщили ESPN, что и Почеттино, и Хау, скорее всего, доживут до конца этого сезона и останутся на своих местах, если только в конце сезона не произойдет настолько сильный спад формы, что их боссы не смогут бездействовать.

Причиной такой безопасности для тренеров является финансовая ситуация в обоих клубах. Хотя «Челси» и «Ньюкасл» уверены, что продолжают соблюдать финансовые правила УЕФА и Премьер-лиги, которые созданы для того, чтобы клубы не регистрировали неприемлемые убытки, УЕФА ограничит расходы на трансферы, заработную плату и агентские вознаграждения до 70% доходов. к 2025–2026 годам, в то время как Правила прибыли и устойчивого развития АПЛ (PSR) допускают убытки до 105 миллионов фунтов стерлингов за три года. Однако очевидно, что оба клуба сейчас работают с минимальным финансовым запасом.

Проще говоря, ни «Челси», ни «Ньюкасл» не могут позволить себе все разрушить и начать с чистого листа, уволив тренера, выплатив ему компенсацию, наняв преемника, а затем поддержав нового тренера значительными средствами на трансферном рынке.

С момента покупки клуба у предыдущего владельца Романа Абрамовича в мае 2022 года новые владельцы «Челси» потратили почти 1 миллиард фунтов стерлингов на новых игроков, а также выплатили в общей сложности 26 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации Томасу Тухелю и Грэму Поттеру после их увольнений с поста тренера «Челси», а также заплатил «Брайтону» 22 миллиона фунтов за то что увели у них Поттера в сентябре 2022 года.

«Ньюкасл» потратил гораздо меньше, чем «Челси» с момента покупки клуба консорциумом, принадлежащим Саудовской Аравии в октябре 2021 года, поскольку затраты на подписание игроков составляют 375 миллионов фунтов стерлингов, но ограничения расходов на «Сент-Джеймсе Парке» связаны с тем, что клубу приходится стартовать с низкой точки — годовой коммерческий доход составлял всего 29 миллионов фунтов стерлингов, прежде чем новые владельцы взяли на себя управление. И «Челси», и «Ньюкасл» ограничены своими финансами до такой степени, что ни один из них в настоящее время не может позволить себе значительные летние расходы на игроков или нового тренера.

«Манчестер Юнайтед» находится в аналогичной ситуации из-за чрезмерных расходов в течение последних двух летних окон, и он может сохранить тренера Эрика тен Хага на его посту, если клуб решит, что тратить 14 миллионов фунтов стерлингов на оплату последнего года его контракта — это слишком большие затраты, когда деньги нужны на усиление. Но поскольку потери «Ньюкасла» и «Челси» настолько велики («Ньюкасл» опубликовал свои цифры 11 января, а «Челси» опубликовал свои 7 марта), суровые финансовые реалии диктуют все, от подписания игроков до личности тренера на бровке.

Почеттино заслужил определенную похвалу в «Челси» за выход в финал Кубка лиги, и остается ощущение, что он привнес стабильность и контролируемый прогресс в группу молодых игроков. Тем временем Хау в этом сезоне пришлось иметь дело со значительным количеством травм, а также с потерей главного летнего новичка Сандро Тонали, наказанного 10-месячной дисквалификацией за нарушение правил о ставках.

Если бы финансовая ситуация в «Челси» или «Ньюкасле» была более здоровой, и Почеттино, и Хау оказались бы в гораздо большей опасности после таких неудачных сезонов. Тем не менее, благодаря бухгалтерскому балансу, сохранение обоих тренеров на их постах - наименее худший вариант для владельцев клубов со «Стэмфорд Бридж» и «Сент-Джеймс Парка».

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