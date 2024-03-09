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"ПСЖ" готов заплатить € 200 млн за Ямала, в котором клуб видит замену Мбаппе - Marca

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2024 19:14
"ПСЖ" готов заплатить € 200 млн за Ямала, в котором клуб видит замену Мбаппе - Marca

"Пари Сен-Жермен" готов предложить "Барселоне" € 200 млн за 16-летнего крайнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямала. Об этом сообщает Marca.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, французский гранд видит в Ямале долгосрочную замену нападающему Килиану Мбаппе, который с наибольшей вероятностью грядущим летом покинет "ПСЖ" и присоединится к мадридскому "Реалу". Известный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Ямала, на этой неделе встретился с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой для того, чтобы обсудить возможность этого трансфера.

Подчёркивается, что "Барселона" против продажи Ямала, поскольку видит в нём будущее клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Ямал принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн

İdman.biz

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