Самые высокооплачиваемые спортсмены в истории - СПИСОК

Объявлен список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.
Как сообщает İdman.biz, список составил "Спортико".
В таблице указаны зарплаты спортсменов, премии, награды, а также доходы от сфер, связанных со спортом. Майкл Джордан возглавляет список по количеству денег, заработанных спортсменами во время и после карьеры.
Легенда баскетбола заработал 3 миллиарда 750 миллионов долларов. В первую десятку вошли три гольфиста, три футболиста и два баскетболиста. Теннис и бокс вошли в список с одним представителем.
1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 миллиарда долларов.
2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,66
3. Криштиану Роналду (футбол) – 1,92.
4. Арнольд Палмер (гольф) – 1,75
5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 1,7
6-7. Джек Никлаус (гольф) – 1,67
Лионель Месси (футбол) – 1,67
8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5
9. Роджер Федерер (теннис) – 1,49
10. Флойд Мэйвезер (бокс) – 1,48
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