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Объявлен список ветеранов-бомбардиров

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2024 17:03
Объявлен список ветеранов-бомбардиров

Обнародован список футболистов, забивших больше всех голов после 40 лет.

İdman.biz сообщает, что IFFHS объявил таблицу ветеранов-бомбардиров XXI века.

В список вошли 10 игроков, забивших не менее 17 голов после 40-летнего возраста. Абсолютный рекорд принадлежит Александру Дуричу. Сингапурский ветеран забил 113 голов.

Отметим, что два футболиста из первой десятки - Родриго Табата и Роке Санта Крус - продолжают карьеру.

1. Александр Дурич (Сингапур) – 113
2. Хосе Санд (Аргентина) – 44
3. Ромарио (Бразилия) – 40
4. Деян Дамьянович (Черногория) – 34
5. Кристиан Гонсалес (Индонезия) – 32
6. Родриго Табата (Катар) – 31
7. Себастьян Абреу (Уругвай) – 20
8. Роке Санта-Крус (Парагвай) – 19
9. Карлос Сауседо (Боливия) – 19
10. Тулио Маравилья (Бразилия) – 17

İdman.biz

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