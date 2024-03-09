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Нападающим "Баварии" интересуется "Барселона"

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2024 09:29
Нападающим "Баварии" интересуется "Барселона"

Игрок "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг летом может сменить клуб.

İdman.biz сообщает, что камерунским нападающим интересуется "Барселона".

Испанский клуб хочет приобрести 34-летнего футболиста на правах свободного агента. Нападающий, контракт которого истекает в конце сезона, также получил предложения от других клубов. Он является мишенью представителей Англии, Италии и Саудовской Аравии.

Отметим, что Шупо-Мотинг перешел из "ПСЖ" в "Баварию" на правах свободного агента в октябре 2020 года.

İdman.biz

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