Нападающим "Баварии" интересуется "Барселона"

Игрок "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг летом может сменить клуб.

İdman.biz сообщает, что камерунским нападающим интересуется "Барселона".

Испанский клуб хочет приобрести 34-летнего футболиста на правах свободного агента. Нападающий, контракт которого истекает в конце сезона, также получил предложения от других клубов. Он является мишенью представителей Англии, Италии и Саудовской Аравии.

Отметим, что Шупо-Мотинг перешел из "ПСЖ" в "Баварию" на правах свободного агента в октябре 2020 года.

İdman.biz