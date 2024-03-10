Дети Клоппа: молодежь, которая помогает основе "Ливерпуля"

Рассказываем о настоящем и, возможно, будущем "красных".

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Кризис травм, который переживает "Ливерпуль" в текущем сезоне, был настолько сильным, что Юрген Клопп был вынужден сколотить неопытную команду для финала Кубка лиги. Хотя стартовый состав в основном состоял из игроков, которых болельщики знают, игра перешла в дополнительное время, после чего специалист был вынужден обратиться к своей скамейке запасных в поисках молодых подкреплений, причем в большом количестве.

В итоге, на поле в ответственный момент у мерсисайдцев оказались сразу 4 молодых игрока. Поскольку проблемы с травмами у "Ливерпуля", похоже, сохраняются, мы, вероятно, увидим еще несколько незнакомых имен на "Энфилде". Итак, что же представляют собой молодые ребята, на которых может рассчитывать Клопп? И сколько из них с детства в "Ливерпуле"? Рассмотрим несколько имен, которые могут появляться на экранах все чаще в обозримом будущем.

Бобби Кларк (19 лет)

Сын бывшего полузащитника "Ньюкасла", "Сандерленда" и "Фулхэма", Бобби Кларк, — атакующий полузащитник, который также может играть на передней линии атаки. Он дебютировал за "Ливерпуль" со скамейки запасных в победном матче против "Борнмута" со счетом 9:0 в августе 2022 года, переехав из Ньюкасла годом ранее, но это был его единственный выход в чемпионате за весь сезон. Парню пришлось подождать новых возможностей, но уже в сезоне 2023/24 он 4 раза выходил на замену в АПЛ, а также вышел со скамейки запасных в победном матче Кубка Англии против "Арсенала".

Кларк – уверенный в себе молодой игрок, который смело владеет мячом и представляет собой творческую угрозу, отчасти потому, что всегда стремится создать опасность в последней трети поля. Только Джейми Донли из "Тоттенхэма" (29) создал больше опасных моментов из игры в Премьер-лиге 2 в этом сезоне, чем Кларк (23). Однако иногда он может переусердствовать. Кларк входит в десятку лучших игроков по попыткам дриблинга (43), но опускается значительно ниже по завершенным обводкам, добившись успеха только в 12-ти из них.

Джеймс МакКоннелл (19 лет)

МакКоннелл – центральный полузащитник, перешедший из "Сандерленда" в 2019-м году. Он дебютировал за первую команду в матче против "Тулузы" на групповом этапе Лиги Европы этого сезона, а пару недель спустя впервые сыграл в Премьер-лиге, выйдя на поле со скамейки запасных в победном матче против "Брентфорда" со счетом 3:0. Затем, в начале этого года, хавбек вышел в старте на матч Кубка Англии против "Норвича" и оформил результативную передачу.

МакКоннелл отыграл 79 минут в том матче "Ливерпуля", заняв 3-е место среди всех игроков на поле по общему количеству касаний (87), а также выполнив впечатляющие 88,9% передач. Несмотря на то, что Джеймс выделяется своими техническими способностями, он также выполняет много работы, чтобы вернуть мяч. В Премьер-лиге 2 этого сезона хавбек в среднем делает 4,5 отбора мяча за 90 минут – больше, чем любой другой игрок, сыгравший хотя бы 500 минут.

Джейден Даннс (18 лет)

Джейден — сын бывшего игрока академии "Ливерпуля" Нила Даннса, который на протяжении 23-летней игровой карьеры выступал за "Кристал Пэлас", "Лестер" и "Бирмингем", а сейчас является помощником тренера в "Транмер Роверс". Даннс-младший провел всю свою юношескую карьеру в "Ливерпуле". Джейден является игроком группы атаки, который может сыграть в полузащите или на позиции центрфорварда. Он дебютировал в первой команде "красных" в победном матче над "Лутоном" со счетом 4:1 в текущем сезоне.

Даннс дебютировал за команду U-21 только в сентябре, а до того забивал за молодежную команду U-18. В этом сезоне Премьер-лиге 2 он забивает 1,1 гола или отдает результативную передачу в среднем за 90 минут, показывая, насколько часто он вносит весомый вклад в игру команды перед воротами соперника. Недавно Джейден также привлек внимание к себе в победном матче "Ливерпуля" в молодежном Кубке Англии со счетом 7:1 над "Арсеналом", забив 2 гола с дальней дистанции.

Конор Брэдли (20 лет)

Брэдли переехал в Ливерпуль из Северной Ирландии в 2021-м году, дебютировав пару месяцев спустя в Кубке лиги. Потом защитник отправился в "Болтон" на правах аренды, где был признан лучшим игроком сезона в клубе. После этого он стал развиваться уже в составе в "красных". Травма Трента Александра-Арнольда дала Брэдли его первый шанс, и он впечатлил результативной передачей в победе над "Борнмутом" со счетом 4:0 в январе. Затем он забил свой первый гол за основу мерсисайдцев в победном матче над "Челси" со счетом 4:1 несколько дней спустя, и отдал еще две результативные передачи. И это только начало.

Кайде Гордон (19 лет)

Гордон - молодой нападающий, которого "Ливерпуль" подписал из "Дерби Каунти" в 2021-м году за 1 млн фунтов. Он дебютировал за "красных" в матче Кубка Англии с "Норвичем", а в январе 2022 года стал вторым самым молодым бомбардиром в истории клуба, забив гол в третьем раунде Кубка Англии против "Шрусбери". Гордон дебютировал в Премьер-лиге вскоре после той игры, но из-за серии травм не играл 18 месяцев. Это значит, что он смог вернуться на поле только недавно, сыграв два матча в сезоне 2023/24, один из которых был для него в стартовом составе – против "Юниона" в Лиге Европы.

Льюис Кумас (18 лет)

Еще один сын бывшего футболиста. Отец Льюиса – экс-игрок "Вест Бромвича", "Уигана" и "Кардифф Сити" Джейсон Кумас. Еще 8 лет назад Льюис перешел в "Ливерпуль" из "Транмера", где играл его отец, и поэтому большую часть своей юношеской карьеры провел в стане "красных". Совсем недавно молодой вингер сыграл свой первый матч за мерсисайдцев - в Кубке Англии против "Саутгемптона". Он также периодически попадает в заявку на поединки Лиги Европы.

Кумас забил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги 2, что делает его восьмым бомбардиром турнира, несмотря на то, что он сыграл всего 627 минут – меньше, чем любой другой игрок, находящийся на вершине таблицы результативности. Пока что главный момент в карьере футболиста - хет-трик в матче молодежного Кубка Англии против "Арсенала". Но подобных моментов может быть гораздо больше. По материалам The Analyst

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