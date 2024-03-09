Современный футбол - настоящая мясорубка. Под угрозой карьеры Беллингема, Гави и Вирца

Тренерам пора услышать серьёзных врачей.

В футболе не хватает научного подхода

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Чемпион мира Погба не знал, что нельзя колоть стероиды? Про существование тестостерона школьники узнают на уроках биологии. Тренеры уровня Лиги чемпионов не сдадут элементарные тесты по медицине и физиологии. Но и врачи в клубах слабые. "Реал" своего уволил. Лучших футболистов планеты с коллекциями побед в Лиге чемпионов лечил хорват Михич, который не является хирургом или исследователем. Работал в частной клинике в отделе ранней профилактики травм.

Претензии к нему копились годами, Бензема и компания отмечали странные методы работы. Но найти достойную замену сложно. В "Ливерпуль", где эпидемия травм, или в "Реал" не придёт работать светило медицины, ведь в футболе не спасаешь жизни. Невероятно сильный медик будет работать детским нейрохирургом или искать лекарство от рака, а не потратит жизнь, трогая миллионеров за пятки. Хотя для футбола вопрос качественного восстановления на первом месте, что очевидно.

Немного спасают финские и немецкие профильные хирурги, качество операций на высоком уровне. Но дальше игрок отправляется в клуб, где нарушает предписания. И если взрослый организм готов к нагрузкам, то события последних лет, в том числе со звездой "Реала" Азаром, заставляют поговорить на важную для современного футбола тему.

Молодым игрокам нельзя много играть

В мире много стереотипов о работе человеческого организма. В футболе до сих пор нет чётких предписаний об использовании молодых игроков во взрослых турнирах. При этом речь о человеческих судьбах. Бразилец Роналдо, бельгиец Азар и многие другие талантливые футболисты, вроде голландца Роббена, слишком рано использовались клубами на постоянной основе.

В результате у каждого были серии травм. Хватает исследований, где установлена прямая связь между повреждениями и нагрузками для молодых спортсменов. Причём риск сложной травмы увеличивается с возрастом ребёнка, когда растёт вес соперников. Видели жуткую травму защитника "Валенсии" после того, как на него упал Тчуамени. Подкаты тоже смертельное оружие.

Во всех исследованиях одно соотношение. Риск травмы в матче в пять раз выше риска травмы на тренировке. А для юных спортсменов есть ещё одно правило – старшие школьники реже травмируют других на занятиях. Появляется понимание, что нельзя падать в ноги, которого нет у маленьких детей. Ещё юный спортсмен чаще ломает себе кости, чем взрослый.

Сразу 78 % травм юных игроков приводят к простою, что давит морально, ведь в элитном футболе высокая конкуренция. Согласно разным исследованиям, от 10 до 40 % травм молодых футболистов связывают с чрезмерными нагрузками. Если 18-летний играет постоянно, то его карьеру ставят на кон. Также важно степень физического созревания конкретного молодого футболиста.

Но даже Уэйн Руни, физический монстр, намаялся с мелкими травмами в МЮ из-за нагрузок в юном возрасте. Вечные повреждения повлияли на его алкоголизм. Про Роббена не будем, чудом перезагрузил карьеру в "Баварии". Неймар таким подвигом похвастаться не может, травма за травмой. А за "Сантос" собрал 140 матчей, будучи 21-летним.

Под угрозой карьеры Беллингема и Гави

И всех юных игроков, которых не берегут. У чрезмерных нагрузок в юности "отложенный эффект". У Беллингема пока нет явных проблем, но мелкие травмы время от времени дают о себе знать. То лодыжка, то колено. Даже нагрузки Холанда в юном возрасте могут в итоге сказаться на его карьере. Эрлинг в 18 лет провёл тридцать матчей за сезон в Норвегии. В довесок у форварда "Манчестер Сити" проблемы с коленями, ведь слишком быстро вырос.

Связки не потянули новый вес организма, Холанд не спал ночами из-за сильной боли. Но Эрлинга гоняют как ломовую лошадь. Существует риск, что не продержится в футболе так долго, как Месси и Роналду. В погоне за деньгами клубы готовы бить старые рекорды, дебютируют школьники. У "Барселоны" в основе вингер Ямаль, которому 16 лет. Повторится история Фати? Гави уже порвал "кресты", ведь матчей становится больше. Например, будет Клубный ЧМ.

Придумали новый формат, летом у футболистов появятся серьёзные нагрузки в матчах вместо сборов и лёгких спаррингов. А правило о риске травм на тренировках и в официальных играх сохраняется для любого возраста. Причём чем больше матчей - тем выше риск, что логично. На занятиях, даже тяжёлых физически, сложнее получить травму, ведь разница в жёсткости единоборств. Но Инфантино и клубным боссам не интересно здоровье игроков.

В мире, где заботятся о юных игроках, давно бы ввели лимиты нагрузок для молодых футболистов на высоком уровне. Но если "Реал" платит за трансфер Беллингема безумные деньги, то Пересу плевать, что будет с Джудом через семь лет. Клубу нужен результат сегодня против "РБ Лейпциг". В "Барселоне" и грандах АПЛ аналогичный подход. Конечно, отношение к восстановлению тоже влияет. Роналду и Месси не вели себя за полем, как Азар и Неймар.

Тренеры Фергюсон и Гвардиола думали головой, дозировали нагрузки. Но Неймара, Джеррарда, Азара, Роббена и других использовали слишком активно, без учёта физиологии. Не каждый мальчишка выдержит годы борьбы. Природный пик тестостерона приходится на отрезок 25-30 лет, силы у взрослого и юного мужчины неравны. Как работа на стройке в раннем возрасте опасна для спины и коленей, так калечит и постоянная игра в профессиональный футбол.

Например, Погба в 23 года имел более двухсот матчей в карьере. Теперь за пару лет у француза восемь травм подряд до дисквалификации. Никто не говорит, что юному мастеру нельзя выходить на поле. Но нужен надзор врача, а в штате клубов нет толковых специалистов. Плюют на здоровье футболистов в погоне за трофеями и большими доходами.

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