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Команда Махира победила, мир в Амстердаме - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2024 02:07
Команда Махира победила, мир в Амстердаме - ВИДЕО

Сегодня стартовала 1/8 финала Лиги Конференций.

Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр состоялось 8 матчей.

Турецкий клуб «Фенербахче» победил «Сен-Жилуаз» в Бельгии. Гости одержали победу со счетом 3:0. Голы «Фенербахче» забили Батшуайи, Остерволде и Тадич.

Загребское «Динамо», за которое выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, на своем поле обыграло ПАОК. Матч, в котором травмированный Махир не сыграл, обслуживала судейская бригада под руководством азербайджанского арбитра Алияра Агаева. Матч завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.

Отметим, что ответные матчи стадии 1/8 финала пройдут 14-го числа.

Лига Конференций

1/8 финала, первые игры

21:45. «Аякс» — «Астон Вилла» — 0:0
21:45. «Мольде» — «Брюгге» — 2:1
21:45. «Штурм» – «Лилль» – 0:3
21:45. «Олимпиакос» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:4
00:00. «Сен-Жилуаз» — «Фенербахче» — 0:3

00:00. «Динамо» Загреб – ПАОК – 2:0
00:00. «Маккаби» Хайфа – «Фиорентина» – 3:4
00:00. «Серветт» – «Виктория» – 0:0

İdman.biz

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