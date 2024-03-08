"Ливерпуль" забил 5 голов, "Милан", "Рома" и "Марсель" - по 4 - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.
İdman.biz сообщает, что прошли 7 матчей раунда.
Чемпион Азербайджана «Карабах» дома сыграл вничью с «Байером» - 2:2. «Ливерпуль» разгромил «Спарту» со счетом 5:1.
«Рома» забила 4 безответных гола «Брайтону», а «Марсель» - «Вильярреалу». В матче, где было забито 6 голов, «Милан» обыграл «Славию» со счетом 4:2.
Отметим, что раунд начался с матча «Спортинг» - «Аталанта» (1:1), состоявшегося 6 марта.
Лига Европы
1/8 финала, первые игры
7 марта
21:45. «Спарта» — «Ливерпуль» — 1:5.
21:45. «Рома» – «Брайтон» – 4:0
21:45. «Карабах» – «Байер» – 2:2
00:00. «Марсель» — «Вильярреал» — 4:0
00:00. «Бенфика» – «Рейнджерс» – 2:2
00:00. «Фрайбург» — «Вест Хэм» — 1:0
00:00. «Милан» – «Славия» – 4:2
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