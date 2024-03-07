Забивные защитники, вундеркинд и молодой тренер: кто ведет "Байер" к чемпионству

Рассказываем о главных героях «фармацевтов» на пути к успеху.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

В последнем на данный момент матче чемпионата Германии «Байер» легко обыграл «Кельн» со счетом 2:0. «Фармацевты» одержали уверенную победу, забив сопернику 2 безответных гола, и не допустив ни одного удара в створ своих ворот. В то же время «Бавария» снова потеряла очки. В этот раз мюнхенцы не смогли справиться с «Фрайбургом», сыграв вничью – 2:2. После этого разрыв между командами увеличился до 10-ти баллов.

Все сходится к тому, что чемпионская гонка в Бундеслиге завершена. Более того, «Бавария» еще может упустить и 2-е место, если ее обгонит «Штутгарт», который отстает от мюнхенцев всего на 4 очка. «Рекордмайстер» неожиданно самоустранился в чемпионской гонке. Но дело не только в нем. Главный герой текущего сезона Бундеслиги – «Байер», который заслуженно возглавляет турнирную таблицу, до сих пор ни разу не проиграв. У «фармацевтов» собралась хорошая команда, в которой есть сразу несколько главных героев.

Одним из основных игроков нынешнего «Байера» является Флориан Вирц. В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Молодой хавбек проводит, вероятно, лучший сезон в своей карьере. Перспективы немца ставили под сомнение из-за травмы крестообразной связки колена, но он вернулся после тяжелого повреждения в еще лучшей форме. Сейчас он является лучшим ассистентом своей команды, а в Бундеслиге занимает 2-е место по этому показателю, уступая только Лерою Сане.

Неудивительно, что Вирца уже связывают с топ-клубами, в частности, с «Баварией». В подписании игрока, по слухам, заинтересованы также мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Но, согласно последним новостям, футболист намерен остаться в «Байере» как минимум на следующий сезон. Действительно было бы странно, если бы яркий молодой хавбек покинул «фармацевтов» сразу после чемпионства (если оно будет). Если «Байер» упустит титул – тогда уже все может быть.

Еще один важный игрок потенциально чемпионской команды – Виктор Бонифасе. Нигериец проводит первый, но очень эффективный сезон в Бундеслиге после того, как перешел из «Юниона» летом 2023 года за 20,5 млн евро. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги 23-летний нападающий сыграл 16 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Наверняка, статистика у Виктора была бы еще выше, если бы не травма, из-за которой он выбыл из строя до апреля. Ему на замену «фармацевты» подписали Борху Иглесиаса из «Бетиса», но этот трансфер пока себя не оправдывает.

Впрочем, «Байер» пока справляется и без своего лучшего бомбардира. «Фармацевтам» в этом плане здорово помогают фланговые защитники – Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонг. На счету португальца 18 очков по системе гол+пас (9+9). Это его лучший по результативности сезон в карьере, хотя он еще не закончен. Примечательно, что немцы заполучили игрока бесплатно – на правах свободного агента. У Фримпонга 8 голов и 6 результативных передач. По системе гол+пас он набрал почти столько же очков, как и за весь прошлый сезон.

Не последнюю роль в успехах «Байера» играет и Гранит Джака. Опытный полузащитник оказался ненужным «Арсеналу», но в Леверкузене очень даже пригодился. Швейцарец помогает молодым игрокам на поле и за его пределами, да и сам обрел уверенность после ухода от «канониров». Во-первых, Джака знаком с немецким футболом, так что лига для него не выглядит существенно новой. Во-вторых, для хавбека нашлось место на поле, где он может подключаться к атакам (чего ему всегда хотелось) без ущерба оборонительной линии.

Ну и главным творцом пока что гипотетического успеха «Байера» является Хаби Алонсо. Для молодого специалиста это первый опыт работы главным тренером – и насколько успешный. Испанец принял «фармацевтов» в непростые времена, когда они были близки к зоне вылета и не имели шансов на успех. Но даже в том сезоне они финишировали на 6-м месте в Бундеслиге и дошли до полуфинала Лиги Европы. В нынешней кампании немцы уже борются за чемпионство, да и в ЛЕ являются одними из фаворитов наряду с «Ливерпулем».

Успешная работа Алонсо не оставляет топ-клубы равнодушными. За специалиста уже сейчас всерьез борются «Ливерпуль» и «Бавария». Возможно, к лету появятся еще претенденты. Испанец сосредоточен на текущем сезоне, хотя подобные слухи не могут не отвлекать. С другой стороны, для Хаби это может стать дополнительной мотивацией – выиграть трофеи с «Байером» и пойти на повышение. А может и остаться в Леверкузене, если получится сохранить ключевых игроков и усилить состав несколькими качественными исполнителями.

Никто не знает, каким будет следующий сезон для «Байера». Вполне возможно, что не таким сильным, как этот. Раздосадованная «Бавария» с новым проектом и одним из лучших форвардов мира будет настроена решительно. Поэтому «фармацевтам» нужно максимально использовать свой прогресс и спад некоторых команд. «Байер» уже пишет историю, а какой она будет – покажет ближайшее время. «Фармацевтов» ждет либо исторический успех, либо исторический провал.

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