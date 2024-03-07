Холанд: Он может говорить, что хочет, но...

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на слова правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, ранее сказавшего, что трофеи, выигранные мерсисайдцами, являются более ценными, чем титулы, завоёванные «горожанами», ввиду разных финансовых возможностей клуба.

«Если он хочет говорить подобное, то ладно. Я нахожусь здесь всего год, но уже выиграл требл, это было довольно приятное чувство. Не думаю, что он точно знает, каково оно.

Опять же, в «Ливерпуле» могут говорить столько, сколько они захотят. Трент Александер-Арнольд может говорить столько, сколько он захочет. Я не знаю, почему он это делает, но я не против», - приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, за последние шесть лет «Манчестер Сити» пять раз выиграл чемпионат Англии. За этот период только «Ливерпуль» смог отобрать у «горожан» этот трофей, что произошло в сезоне-2019/2020.

10 марта «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур

10 марта 2024, воскресенье. 19:45

Ливерпуль - Манчестер Сити

İdman.biz