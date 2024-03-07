Определился еще один участник чемпионата мира

Определился еще один участник межклубного чемпионата мира.

İdman.biz сообщает, что дортмундская «Боруссия» прошла квалификацию на ЧМ-2025.

Причиной тому стало поражение «Лейпцига» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» - 0:1, 1:1. «Боруссия» открыла себе путь на чемпионат мира, когда лейпцигцы прекратили борьбу.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. 32 команды будут соревноваться в 8 группах. До «Боруссии» на чемпионат мира квалифицировались «Видад» (Марокко), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Урава» (Япония), «Челси», «Манчестер Сити» (оба - Англия), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер» (Италия), «Порту», ​​«Бенфика» (обе Португалия), «Монтеррей», «Леон» (оба - Мексика), «Сиэтл» (США), «Окленд» (Новая Зеландия), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все - Бразилия).

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