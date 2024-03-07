Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" и "Реал" в 1/4 финала - ВИДЕО

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что в рамках ответных матчей состоялись две игры.

Эти игры прояснили имена еще двух участников 1/4 финала. Это право завоевали «Реал» и «Манчестер Сити».

Мадридский клуб дома сыграл вничью с «Лейпцигом», который обыграл ранее на выезде. Победитель турнира с тем же счетом, что и ранее в Дании, обыграл «Копенгаген». «Манчестер Сити» выиграл в обоих матчах со счетом 3:1.

Отметим, что день назад в 1/4 финала вышли «Бавария» и ПСЖ.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответные игры

6 марта

00:00. «Реал» - «Лейпциг» - 1:1

Голы: Винисиус, 65 - Орбан, 68

Первая игра - 1:0

00:00. «Манчестер Сити» - «Копенгаген» — 3:1

Голы: Аканжи, 5. Альварес, 9. Холанд, 45+3 - Эльюнусси, 29

Первая игра - 3:1

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