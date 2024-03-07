Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" и "Реал" в 1/4 финала - ВИДЕО

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
İdman.biz сообщает, что в рамках ответных матчей состоялись две игры.
Эти игры прояснили имена еще двух участников 1/4 финала. Это право завоевали «Реал» и «Манчестер Сити».
Мадридский клуб дома сыграл вничью с «Лейпцигом», который обыграл ранее на выезде. Победитель турнира с тем же счетом, что и ранее в Дании, обыграл «Копенгаген». «Манчестер Сити» выиграл в обоих матчах со счетом 3:1.
Отметим, что день назад в 1/4 финала вышли «Бавария» и ПСЖ.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответные игры
6 марта
00:00. «Реал» - «Лейпциг» - 1:1
Голы: Винисиус, 65 - Орбан, 68
Первая игра - 1:0
00:00. «Манчестер Сити» - «Копенгаген» — 3:1
Голы: Аканжи, 5. Альварес, 9. Холанд, 45+3 - Эльюнусси, 29
Первая игра - 3:1
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