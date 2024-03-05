Ставка на Лигу чемпионов и примирение в раздевалке. Как "Баварии" спасти сезон

Во вторник ключевой матч в Лиге чемпионов.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Попасть в будущий финал Лиги чемпионов

Команда, которая столько раз была в полуфиналах ЛЧ, но редко оказывалась в решающем матче, всегда в группе фаворитов. Но психологическое состояние коллектива влияет на футбольные результаты. «Лацио» не пропустил в Риме, а Иммобиле забил с пенальти. Разумеется, завтра немцы намного ближе к разгрому неидеальных итальянцев, чем к ничьей или поражению. Но это ведь не финал Лиги чемпионов, а лишь первый раунд плей-офф. Дальше, если «Бавария» победит, ждут более сложные и опытные в Европе соперники. Финал Лиги чемпионов в Лондоне является целью для Кейна. Но Харри видит, что ему не повезло с моментом захода в новый клуб. Сам англичанин выступает великолепно, а вот в раздевалке «Баварии» хаос и драма.

Помирить капризных звёзд в раздевалке

«Баварию» не просто так называют ФК «Голливуд». Хотя испанцы с итальянцами эмоциональнее, а у французов всегда есть повод поделиться на «своих» и «приезжих» внутри коллектива, чаще всего ссоры в раздевалке и драки на тренировках именно в Мюнхене. Патриархи «Баварии» невзлюбили директоров Салихамиджича и Кана, уволили год назад. А эти двое не любили тренера Нагельсманна. Сам колкий Юлиан не нравился половине команды, которая раньше не дружила с нападающим Левандовским, ссылаясь на высокомерие Роберта. Классика «увидели соринку в чужом глазу». Пора признать наличие брёвен под веками. Тренера Тухеля не любят. Говорят, Кейн поддерживает тренера, поскольку Харри джентльмен. А вот Киммиху, Нойеру и Мюллеру надо собраться за кружками чая, обговорить критическую ситуацию, перестать ныть и делиться на коалиции. Только единение коллектива может спасти концовку сложнейшего сезона.

Найти темп «Манчестер Сити» в Бундеслиге

Вчера ветеран «Байера» Джака, который после Бундеслиги много лет играл за «Арсенал», а теперь вернулся в Германию, делился в интервью инсайдами из раздевалки команды Алонсо. Молодые коллеги часто спрашивают Гранита о прошлом сезоне в Лондоне. «Арсенал» имел пять пунктов преимущества над фаворитом «Манчестер Сити», но упустил титул. У «Байера» сейчас 10 очков отрыва от «Баварии», но не забывайте о силе фаворита. Немецкий чемпион потерял пункты в трех из последних четырех туров Бундеслиги. Но с Кейном, Сане и Мусиалой на поле можно собрать новую серию побед. Тогда возникнет солидное давление на «Байер», как было год назад на «Боруссию» Д. «Шмели» отдали «салатницу» в последнем туре. Леверкузен пока ещё не чемпион, хотя многие согласятся, даже верные фанаты «Баварии», что Хаби Алонсо заслужил титул. «Профилактическая» потеря титула может пойти коллективу «Баварии» и всему клубу на пользу. Вечные дежурные чемпионства их расслабили и сделали высокомерными.

Пользоваться удобным календарем в Германии

До конца немецкого сезона «Баварию» ждет домашний матч против «Боруссии» Д, но этот клуб в Мюнхене умеют обыгрывать. Также будет выездной матч против «Штутгарта», но к майскому поединку команда племянника Ули Хенесса может решить свои вопросы в Бундеслиге. Тогда у фаворита появится шанс забрать три очка. «Бавария» уже сыграла против многих сложных соперников. Разгромы против «Байера» и «Айнтрахта» случились в гостях. Ничья против «Фрайбурга» тоже вне родных стен. Впереди десять поединков, половина из которых — домашние игры. У «Баварии» высокие шансы на новую победную серию. Даже если «Байер» не сбавит на весеннем отрезке, что возможно, Тухель сможет навести порядок на поле ради успеха в Лиге чемпионов и планов нового тренера на будущий сезон. В начале марта рано хоронить такого опасного динозавра, как «Бавария». Напомним, что на старте сезона Томас не знал поражений в 12 турах подряд. То есть нельзя заявить о полном развале фаворита в футбольном плане. Просто не наладили оборону, которая огорчала в прошлом, и поссорились за пределами поля.

Позволить тренеру включить любимый режим

У «Баварии» нет другого выхода, кроме доверия главному тренеру в решающих матчах. Дальше будет иначе, если приедет молодой Алонсо или более опытный Зидан. Но пока у звёзд из Мюнхена есть только Томас. У Тухеля два финала Лиги чемпионов за последние годы, причем не по сценарию тренера Райкарда. Первый финал с ПСЖ немец проиграл как раз «Баварии», поскольку Неймар и компания уступили вратарю Нойеру. Второй финал Тухель выиграл у фаворита «Манчестер Сити», работая с упрямым «Челси». Точно не худший тренер планеты. Характер у Тухеля токсичный, но точно уходит в конце сезона. Можно выдохнуть и довериться человеку, который держался за Кубок чемпионов совсем недавно. Режим «плей-офф», если найдется свой Нголо Канте из «Баварии», а в Лиге чемпионов скажется опыт лидеров и главного тренера, ещё можно включить. В каком-то смысле для клуба из Мюнхена неудачи в Бундеслиге даже упрощают задачу, если еврокубок становится главной целью.

Если признать поражение от «Байера», то можно сохранить больше сил на решающие матчи Лиги чемпионов. Вот только не стоит недооценивать «Лацио». «Бавария» намного сильнее. Но если планируют настоящее перевоплощение, то должны уверенно обыграть дома «орлов». И этот разговор неполный без главного поворота. Не исключено, что в ближайшие месяцы футболисты «Баварии» переживут испытание серией больших новых неудач. Даже изнутри не всегда можно адекватно оценить масштабы психологической катастрофы. Через год будет совсем другая «Бавария», а пока фиксируем, что безумно сильная команда - одна из лучших в атаке в сезоне, частенько теряет очки и уволила тренера в феврале. Тухеля оставили, поскольку желаемые тренеры отказались рисковать статусом в глазах игроков в плей-офф Лиги чемпионов, как сделал год назад Томас.

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