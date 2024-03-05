Новый антирекорд в Англии

«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд.

İdman.biz сообщает, что впервые в истории английской лиги одна и та же команда пропустила 5 и более мячей в 4 домашних матчах подряд.

За этот период представитель Шеффилда пропустил столько голов в одном матче кубка и трех матчах чемпионата. Аутсайдер проиграл «Брайтону» в кубке 2:5, в Премьер-лиге 0:5, а также в чемпионате «Астон Вилле» 0:5 и «Арсеналу» 0:6.

Отметим, что «Шеффилд Юнайтед», набрав 13 очков в 27 матчах, занимает 20-е место в турнирной таблице.

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