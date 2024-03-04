Впервые за 60 лет - ВИДЕО

«Ювентус» проиграл «Наполи» в XXVII туре итальянской Серии А.

İdman.biz сообщает, что представитель Турина потерпел пятое подряд поражение в матчах чемпионата в Неаполе.

С подобной неудачей «Бьянконери» столкнулись впервые за последние 60 лет. За этот период ни одна команда не выиграла 5 домашних матчей подряд у «Ювентуса».

Последним клубом, добившимся этого, является «Фиорентина». Представитель Флоренции обыгрывал "Ювентус" в 6 домашних матчах в сезонах 1960-64.

Отметим, что "Наполи" победил "Ювентус" со счетом 2:1.

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