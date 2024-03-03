Отец Хвичи Кварацхелии высказался о будущем сына в "Наполи"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Бадри Кварацхелия, являющийся отцом крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, поделился мыслями о будущем сына в неаполитанском клубе.

«По моему мнению, он примет решение остаться в «Наполи» в следующем сезоне. Только он может сделать выбор, остаться в «Наполи» или нет. Я буду уважать и приму любое его решение», - приводит слова Бадри Кварацхелии журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» и «Барселона» проявляют интерес к 23-летнему футболисту.

Также появлялись сведения, что «Наполи» ведёт переговоры с представителями Кварацхелии о продлении его контракта до 2029 года. Действующее трудовое соглашение грузинского вингера рассчитано до лета 2027 года.

İdman.biz