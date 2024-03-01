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Президент "Наполи" рассказал, почему сорвался переход Эрлинга Холанда в клуб

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2024 23:21
Президент "Наполи" рассказал, почему сорвался переход Эрлинга Холанда в клуб

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему сорвался переход нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в неаполитанский клуб.

«Я был на грани подписания Эрлинга Холанда за € 50 млн из «Зальцбурга». Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: «Пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, поскольку я уже согласовал его следующий переход», - приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд провёл в составе «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн. Его контракт с «горожанами» рассчитан до июня 2027 года.

İdman.biz

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