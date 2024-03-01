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Футболист "Лидса" приезжает в Баку

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2024 18:27
Футболист "Лидса" приезжает в Баку

Объявлены легионеры, которые войдут в состав сборной Болгарии на турнир "Серия ФИФА", который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер национальной сборной Илиан Илиев определил список игроков, которые будут играть за пределами страны.

В состав команды войдут 14 легионеров: Димитр Митов (Сент-Джонстон, Шотландия), Алекс Петков (Шленск, Польша), Петко Христов (Специя, Италия), Валентин Антов (Кремонезе, Италия), Йоан Стоянов («Хапоэль», Бейер-Шева, Израиль). Илья Груев (Лидс, Англия), Филип Крастев (Зволле, Нидерланды), Георгий Костадинов (АПОЭЛ, Кипр), Лукас Петков (Гройтер Фюрт, Германия), Георгий Русев (Сьон, Швейцария), Святослав Ковачев (Ахмат, Россия), Кирил Деспотов (ПАОК, Греция), Мартин Минчев («Ризеспор», Турция), Георгий Минчев (АЕЛ, Кипр).

Отметим, что сборная Болгарии встретится с Танзанией 22 марта и Азербайджаном 25 марта.

İdman.biz

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