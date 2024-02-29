Самый недооцененный тренер в Европе

Специалист, который обязан быть среди элиты.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Обсуждая претендентов на трон «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, Джейми Каррагер в какой-то момент признал претензии «Интера», прежде чем вернуться к своему первоначальному аргументу о том, что «Арсенал» - единственная команда, способная помешать подопечным Пепа Гвардиолы выиграть второй титул подряд. «Нерадзурри» недооценили в прошлом сезоне, и, похоже, то же самое происходит и в этот раз - по крайней мере, в некоторых СМИ. Однако невероятная работа, проделанная Симоне Индзаги, не останется незамеченной в игре.

Интересно, что имя Индзаги еще только начало обсуждаться в жарких дебатах по поводу потенциального преемника Хави в «Барселоне». Очевидно, что Симоне очень счастлив на «Сан-Сиро» и был справедливо вознагражден новым, улучшенным контрактом после Стамбула, который связывает его с «Интером» до 2025 года. Однако великих тренеров всегда связывают с топ-клубами, независимо от их контрактной ситуации в данный момент. Любопытно, что Индзаги не один из них. Или не был в этих списках ранее.

«Ливерпуль» в настоящее время ищет нового тренера после шокирующего решения Юргена Клоппа уйти в отставку следующим летом, в то время как Томас Тухель и Эрик тен Хаг сейчас находятся под огромным давлением в «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. Первый не уже не выдержал, второй еще под вопросом. Среди всех спекуляций о том, кто может стать следующим человеком, который займет главное место в этих больших клубах, Индзаги ранее никогда не упоминали. Интересно, почему?

Некоторые укажут на тот факт, что менее года назад Индзаги находился под сильным давлением в «Интере», и что были призывы к его увольнению после спада формы в Серии А, который поставил под угрозу надежды команды на попадание в топ-4. Однако генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта настаивал на том, что клуб «никогда, ни на секунду не думал о смене тренера».

Причиной тому стало то, как Индзаги стабилизировал ситуацию на «Сан-Сиро» после неспокойного лета 2021 года, когда Антонио Конте, Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку покинули клуб. Конте ушел как раз потому, что «черно-синие» устроили распродажу важных игроков, которая была необходима из-за финансовых трудностей, с которыми владельцы «Интера», Suning Group, столкнулись в результате пандемии.

В сложившихся обстоятельствах решение о продаже игроков не стало большой неожиданностью. Однако никто не мог предвидеть проблемы с сердцем, из-за которых ключевому полузащитнику Кристиану Эриксену пришлось сделать перерыв в игре, или шокирующее решение звездного форварда Лукаку добиться перехода в «Челси».

Индзаги намеревался построить свою команду вокруг последнего, с которым он даже связался перед назначением, чтобы обсудить, как он намерен извлечь максимальную пользу из бельгийца. В результате всего, после лета неудач вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти даже предупредил болельщиков, чтобы они готовились к «трудной и сложной кампании».

«Нужно сказать, что это справедливо по отношению ко всем», — сказал тогда легенда клуба в комментарии Sky Sport Italia. «Но нужно также сказать, что мы будем конкурентоспособны, поскольку Индзаги уже хорошо работает». Однако новоназначенный тренер превзошел все ожидания.

Отсутствие скудетто стало горьким ударом: «Интер» выиграл 8 из 9-ти финальных матчей чемпионата, но проиграл чемпионскую гонку соседнему «Милану» из-за катастрофического поражения от «Болоньи». Тем не менее, Индзаги привел «нерадзурри» к трофею Кубка Италии, и впервые за десятилетие вывел «черно-синих» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне европейская кампания сложилась еще лучше: Симоне дважды взял верх над Хави, а «Интер» набрал 4 очка в матчах против «Барселоны».

Несмотря на внутренние трудности, Индзаги продолжал впечатлять в континентальном турнире после зимнего перерыва. «Интер» выбил «Порту» и «Бенфику», а потом обыграл «Милан» дома и на выезде, после чего обеспечил себе решающую встречу в Лиге чемпионов с могучим «Манчестер Сити». Примечательно, что поражение со счетом 0:1 в Стамбуле остается единственным для Индзаги на посту главного тренера «Интера» в финалах. Он выиграл оба решающих матча Кубка Италии, в которых участвовал с момента прибытия на «Сан-Сиро», а также все 3 решающих матча Суперкубка Италии.

Это единственное поражение, похоже, укрепило позиции Индзаги не только среди работодателей, но и среди игроков. Действительно, характер выступлений «Интера» только укрепил веру команды в своего тренера и в то, что Лаутаро Мартинес назвал «его представлением о футболе». «Мы очень высоко прессингуем, и это позволяет нам быстро отбирать мяч, создавать возможности для взятия ворот и удерживать соперника», – сказал нападающий в комментарии Sky Sport Italia.

С приходом Индзаги Мартинес вывел свою игру на совершенно новый уровень и в настоящее время показывает лучший футбол в своей карьере. И он не единственный. Франческо Ачерби полностью оправдал решение Симоне подписать его из бывшего для обоих клуба «Лацио», Федерико Димарко превратился в одного из лучших крайних защитников в мировом футболе, а Хакан Чалханоглу стал настоящим открытием в своей новой роли глубокого плеймейкера.

Все трое хвалят тренера за их прекрасную форму. «Очень важно то, как он разговаривает с игроками, и как он ведет себя с нами», – объяснял Чалханоглу хорошую атмосфере в коллективе. «Он всегда хочет побеждать и злится, когда мы замедляемся. Но как только тренировка заканчивается, вы видите, что у него большое сердце. Он становится очень спокойным, и мы можем говорить с ним о чем угодно».

Маротта, тем временем, говорит, что «Интер» никогда не был так уверен в себе с момента его собственного прихода в клуб, потому что Индзаги вдохновил всех вокруг тем, как он выдержал критику и давление, которые он пережил в прошлом сезоне. Это помогло ему создать крепкую команду и менталитет победителя, благодаря которому «нерадзурри» на 12 очков опережают «Ювентус» в чемпионской гонке Серии А.

После жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Диего Симеоне признал, что «Атлетико» попал в пару с экстраординарной командой, которую возглавляет прекрасный тренер. «Интер» доказал, что заслуживает большого уважения. Конечно, Симеоне не будет недооценивать Индзаги перед ответным матчем в ЛЧ. И никто не должен. По материалам Goal

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