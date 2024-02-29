Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал решение о своей дисквалификации на четыре года за применение допинга. Напомним, в октябре 2023-го француз провалил сразу два теста. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в пробе хавбека туринцев был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.

«Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен.

Я опечален, шокирован и убит горем, что у меня отняли всё, что я построил в своей профессиональной игровой карьере. Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет ясна, но я никогда не принимал сознательно или намеренно никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.

Как профессиональный спортсмен я никогда не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты за счёт использования запрещенных веществ, и никогда не проявлял неуважения и не обманывал товарищей-спортсменов и болельщиков команд, за которые или против которых я выступал.

В связи с объявленным сегодня решением я буду обжаловать его в спортивном арбитражном суде», - написал Погба в своим соцсетях.

Погба выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за «бьянконери» лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 20 млн.

Ранее стало известно, что «Ювентус» разорвёт контракт с Погба в одностороннем порядке в случае его официальной дисквалификации.

İdman.biz