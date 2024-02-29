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Определились 19 участников чемпионата мира

Мировой футбол
Новости
29 Февраля 2024 15:14
Определились 19 участников чемпионата мира

ФИФА объявила утвержденный формат Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года.

İdman.biz сообщает, что впервые соревнование, в которои примут участие 32 клуба, пройдет в США.

Чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля. 32 команды будут соревноваться в 8 группах. Обладатели первых двух мест в каждой группе выйдут в 1/8 финала. Матч за 3-е место в соревновании по олимпийской системе не состоится.

Уже определились 19 участников чемпионата мира. Это команды "Видад" (Марокко), "Аль-Ахли" (Египет), "Аль-Хилал" (Саудовская Аравия), "Урава" (Япония), "Челси", "Манчестер Сити" (обе - Англия), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер» (Италия), «Порту», ​​«Бенфика» (обе - Португалия), «Монтеррей», «Леон» (обе - Мексика), «Сиэтл» (США), «Окленд» (Новая Зеландия), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все - Бразилия).

İdman.biz

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