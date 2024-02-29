Роналду дисквалифицирован

Криштиану Роналду наказан.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» был дисквалифицирован на одну игру. Причиной этому стал неэтичный жест Роналду в адрес болельщиков соперника в матче с «Аль-Шабабом» (3:2).

39-летнему футболисту также придется заплатить штраф в размере 10 000 риалов (2666 долларов США). Кроме того, португальская звезда должна заплатить «Аш-Шабабу» 20 000 риалов (5332 доллара США) за жалобу.

Отметим, что в этом сезоне Роналду забил 22 гола и сделал 9 результативных передач в 20 матчах чемпионата.

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