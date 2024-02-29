29 Февраля 2024
RU

Роналду дисквалифицирован

Мировой футбол
Новости
29 Февраля 2024 10:08
Роналду дисквалифицирован

Криштиану Роналду наказан.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» был дисквалифицирован на одну игру. Причиной этому стал неэтичный жест Роналду в адрес болельщиков соперника в матче с «Аль-Шабабом» (3:2).

39-летнему футболисту также придется заплатить штраф в размере 10 000 риалов (2666 долларов США). Кроме того, португальская звезда должна заплатить «Аш-Шабабу» 20 000 риалов (5332 доллара США) за жалобу.

Отметим, что в этом сезоне Роналду забил 22 гола и сделал 9 результативных передач в 20 матчах чемпионата.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Холанд добрался до Месси и Роналду
11:53
Мировой футбол

Холанд добрался до Месси и Роналду

Обнародован список футболистов, кто забивал 5 и более голов в играх в XXI веке
Синие карточки. В топ-футболе могут появиться "скамьи штрафников"
28 Февраля 20:33
Мировой футбол

Синие карточки. В топ-футболе могут появиться "скамьи штрафников"

Международный футбол ждут дисциплинарные новшества - но не в ближайшее время
Холанд забил на 30 голов больше ближайшего преследователя из АПЛ с момента дебюта в Англии
28 Февраля 19:24
Мировой футбол

Холанд забил на 30 голов больше ближайшего преследователя из АПЛ с момента дебюта в Англии

Холанд забил 79 мячей в 83 матчах за "Манчестер Сити" с момента дебюта в июле 2022 года
Санчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам
28 Февраля 18:47
Мировой футбол

Санчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам

Десять трансферных историй, у которых обязательно будет продолжение
Месси за сборы заработал для "Интера" больше, чем "Реал" или "МЮ". Доходы клуба - космос
28 Февраля 16:44
Мировой футбол

Месси за сборы заработал для "Интера" больше, чем "Реал" или "МЮ". Доходы клуба - космос

Благодаря Лео американский клуб стоит уже более $ 1 млрд.
Время расставаться? "Манчестер Сити" должен успеть заработать на Кевине Де Брёйне
28 Февраля 15:04
Мировой футбол

Время расставаться? "Манчестер Сити" должен успеть заработать на Кевине Де Брёйне

"Сити" должен согласиться на предложение Саудовской Аравии по блестящему, но склонному к травмам бельгийцу

Самое читаемое

Самира Эфенди на теннисном корте - стартовал "Ulduzlu İdman" - ВИДЕО
27 Февраля 11:52
Другие

Самира Эфенди на теннисном корте - стартовал "Ulduzlu İdman" - ВИДЕО

Певица продемонстрировала свои теннисные навыки, которым занимается в свободное время
"Bellator" обнародовал полный кард турнира в Белфасте. Тофик Мусаев в списке
27 Февраля 17:48
Другие

"Bellator" обнародовал полный кард турнира в Белфасте. Тофик Мусаев в списке

Организаторы турнира чемпионской серии "Bellator", который пройдет 22 февраля в Белфасте, обнародовали полный список боев карда
Он привезет сборную Швеции в Баку
26 Февраля 20:41
Азербайджанский футбол

Он привезет сборную Швеции в Баку

Объявлено имя нового главного тренера сборной Швеции, соперника сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА
47-й в Европе: доход "Карабаха" превысил 10 миллионов
27 Февраля 13:37
Азербайджанский футбол

47-й в Европе: доход "Карабаха" превысил 10 миллионов

Стали известны клубы, заработавшие больше всего в текущем сезоне еврокубков