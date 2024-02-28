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"Манчестер Сити" разгромил "Лутон" благодаря пента-трику Холанда - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
28 Февраля 2024 09:00
"Манчестер Сити" разгромил "Лутон" благодаря пента-трику Холанда - ВИДЕО

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Лутон Таун» и «Манчестер Сити». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», команды играли на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор. Стартовый свисток прозвучал в 00:00. «Горожане» разгромили своего соперника со счётом 6:2 и вышли в четвертьфинал турнира.

«Сити» вышел вперёд уже на третьей минуте благодаря голу Эрлинга Холанда. Спустя 16 минут норвежский форвард отметился ещё одним забитым мячом. На 40-й минуте нападающий оформил хет-трик. На 45-й минуте полузащитник «Лутона» Джордан Кларк отыграл один мяч.

На 52-й минуте Кларк сократил отставание до минимума. Однако за шесть последующих минут Холанд записал на свой счёт пента-трик. Точку в матче поставил хорватский хавбек Матео Ковачич, отличившийся на 72-й минуте. В итоге - 6:2.

Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 00:00

Лутон Таун - Манчестер Сити - 2:6

Голы: 0:1 Холанд – 3' 0:2 Холанд – 18' 0:3 Холанд – 40' 1:3 Кларк – 45' 2:3 Кларк – 52' 2:4 Холанд – 55' 2:5 Холанд – 58' 2:6 Ковачич – 72'

İdman.biz

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