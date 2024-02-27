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Младший брат Мбаппе может перейти в "Реал" из "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2024 16:44
Младший брат Мбаппе может перейти в "Реал" из "ПСЖ"

17-летний Этан Мбаппе, являющийся младшим братом Килиана Мбаппе, может перейти в мадридский «Реал» из «Пари Сен-Жермен» вслед за старшим братом. Об этом сообщает El Chiringuito.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Этан Мбаппе выступает на позиции центрального и опорного полузащитника. В текущем сезоне Этан провёл 22 матча в молодёжной команде, в составе которой стал автором пяти голов и трёх результативных передач. За основной состав «ПСЖ» футболист сыграл в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

İdman.biz

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