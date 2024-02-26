"Манчестер Юнайтед" проваливает очередной сезон. Тен Хага стоит уволить, но нет замены

Вылетели из еврокубков, проиграли «Фулхэму».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Команда деградировала с тен Хагом

Великие клубы не празднуют четвертое место, а МЮ о нём мечтает, ведь нет правильного тренера. Выкупили у «Ньюкасла» Эшуорта, спортивного директора. Хотят набрать отличную команду аналитиков, скаутов и директоров, но ключевые люди - тренер и футболисты. И они не справляются. Проблемы с игровой философией и тактикой были в момент назначения тен Хага и остаются после поражения от «Фулхэма».

У «дьяволов» плохой высокий прессинг, его легко проскочить. А при потере мяча на своей половине защитники начинают паниковать. Низкая линия обороны позволяет соперникам наносить аномально много ударов по воротам МЮ, 100 штук за пять последних туров АПЛ. Тен Хаг любит вертикальную игру, выключая из работы собственных хавбеков. Пока другие ставят на комбинации – «Байер» и «Манчестер Сити» как пример, «красные дьяволы» ждут индивидуальных подвигов.

Чтобы Гарначо забил через себя, Фернандеш создал двадцать моментов ради одного ассиста, Магуайр рассердился после неудач и отобрал все мячи, а Онана отразил опасные удары в створ ворот. Вот только не всегда находятся персональные герои вроде датчанина Хёйлунда. А поскольку нет поставленной игры и шаблонов, на которые можно положиться в плохой день, как делает обычно «Реал», то видите матчи с ужасным качеством моментов и разрывами в центре.

МЮ как Гарначо, много высокомерия и пафоса, но нет стабильности и трофеев. Тен Хаг утомляет своих футболистов, пытаясь заставить играть в стиле лидеров. И хотя мяч не всегда держится – по среднему владению в АПЛ команда соседствует с «Фулхэмом», и хотя по допущенным ударам в чемпионате хуже только два аутсайдера и «Вест Хэм», Эрик после десятого поражения в чемпионате Англии сделал дикое заявление:

Фанатам нужно смотреть шире, и широкая картина выглядит очень хорошо. Мы должны подняться на много позиций, поставить на ноги травмированных игроков, чтобы найти баланс в игре. Также нам нужно укрепить состав в летнее трансферное окно. Мы определенно движемся в правильном направлении.

Всё это слышали от каждого наставника после Фергюсона. МЮ 11 лет без чемпионства и финала Лиги чемпионов. Если это «очень хорошо» и «движение в правильном направлении», тогда нет вопросов. Раз всё замечательно, то тен Хага надо оставить у руля команды, невзирая на десятки причин уволить.

В МЮ вечно ищут себе оправдания

Не нравится, что тен Хаг часто делает политические заявления, что завтра точно станет лучше. У Эрика всегда всё «под контролем». Но тренер не знал, что творится в личной жизни Гринвуда, хотя Фергюсон следил за такими моментами. Эрик не сумел вселить в игроков МЮ страх перед большим начальником, поэтому бесполезный Антони тоже мерзко вел себя с женщинами, не боясь последствий для себя и клуба.

История Санчо, на которого тренер обиделся и исключил из состава, пока тот не извинится – а вингер не считал, что виноват, тоже показывает слабость голландца как психолога и лидера коллектива. МЮ занял последнее место в группе Лиги чемпионов с «Галатасараем» и «Копенгагеном». О каком «правильном пути» говорит менеджер? Антонио Валенсия – бывший футболист МЮ, написал у себя на странице, послушав интервью тренера:

Раньше в этой футболке не искали оправдания.

Идеальное замечание. Фергюсон вроде бы вечно жаловался - на арбитров, на соперников, на трансферные расходы конкурентов, на цвет травы на стадионе. Но сэр Алекс не искал чисто футбольных оправданий. Всегда брал реванши, делал команду сильнее, искал новичков, у него росли талантливые ребята. У тен Хага есть успехи у Гарначо, Хёйлунда и Майну, но кто сказал, что у другого наставника эти ребята сыграли бы хуже?

В этом центральная проблема. Нет причин заявить, что без Эрика команда с такими расходами, бюджетом и составом обязательно станет хуже. Сульшер уже был странным выбором, если ставить задачу выиграть АПЛ и вернуться на вершину в Европе, но голландец не поднял команду на новый футбольный уровень.

Тен Хаг бездарно работает с обороной

Остаются объективные факторы ужасной нечемпионской игры МЮ. Команде пришлось задействовать 11 комбинаций в центре обороны. Использовали семь игроков, никто из центральных защитников не провел более 13 поединков в АПЛ. Отсутствие кадровой стабильности и травмы – объективные факторы, как и жесткие трансферные ошибки, ведь не привезли крутого центрального защитника, не заиграли Санчо и Антони.

Также деградировал нападающий Рэшфорд, который ушел в загул. Вот только вспомните, что сказал Антонио Валенсия. МЮ не клуб нытиков. С этим составом можно выступить лучше. При всём уважении к «Астон Вилле», клуб из Манчестера крупнее. Даже у «Ливерпуля» похожий список проблем – травмы, вынужденная ставка на молодых ребят, но Клопп провернул интересные трансферы и старается уйти красиво.

Юрген принял решение сам, а тен Хага могут уволить. Сезон сложный сам по себе – фавориты АПЛ круче, основа у МЮ нестабильная, в одной атаке было 13 разных комбинаций игроков. Вот только клуб такого калибра не имеет права допускать 17 ударов «Фулхэма» и «Ньюпорта» из низшей лиги, а ещё 22 удара от «Лутона». Команда ужасно играет в обороне, ведь атака высоко, защита низко, в середины поля дыра.

Не исключаем, что голландец просто средний тренер. Также нет харизмы. И коллектив не стоит за Эрика горой. Но Глейзерам не доверяют сильные тренеры, поэтому у МЮ низкие шансы заполучить наставника мечты. И даже если получится, то этому человеку предстоит поработать не со стабильной командой менеджеров, а с ребятами, которых Рэтклифф надергает из разных клубов вместе с новым директором Эшуортом.

Хотя в МЮ потратили 11 лет и миллиарды фунтов без Фергюсона, клуб снова в нулевой точке. Деньги по-прежнему есть, но сомнительный трансферный вкус. Достаточно неудачных подписаний, чтобы это подтвердить. Пять побед подряд не значили ровным счетом ничего. А если говорим о тен Хаге, то в «Аяксе» он был свежее, интереснее и понятнее, чем сейчас. Теперь он выживает, а это нечемпионский подход.

«Широкая картина» не в пользу Эрика тен Хага. МЮ точно можно возродить, ресурсов хватает. Но для решения задач нужен идеальный наставник, коим голландец определенно не является. Конечно, математика оставляет ему шансы провалить этот сезон и стать чемпионом через год. Но верите ли вы в такой исход?

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