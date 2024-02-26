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Хвича стал одним из основных кандидатов на замену Мбаппе в "ПСЖ" - La Gazzetta dello Sport

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2024 21:58
Хвича стал одним из основных кандидатов на замену Мбаппе в "ПСЖ" - La Gazzetta dello Sport

Футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал одним из основных кандидатов на замену форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, также в шорт-лист парижан входят нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен и форвард «Милана» Рафаэл Леау.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на девятом месте с 37 очками.

İdman.biz

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