Игрок на 200 миллионов: почему Сака так важен для "Арсенала"

Рассказываем о главной звезде лондонского клуба.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Букайо Сака рано начал появляться в хайлайтах и получать хорошее игровое время в «Арсенале». Уже в 18 лет, еще будучи игроком молодежной сборной Англии, он 19 раз вышел на поле в стартовом составе «канониров» на матчи Премьер-лиги. Тогда Сака был фланговым полузащитником и даже фулбеком, что ему не очень нравилось. Об этом ранее рассказывал нынешний наставник «пушкарей» Микель Артета, который и перепрофилировал молодого англичанина в вингера.

Сака - воспитанник «Арсенала». Возможно, самый яркий за последнее время. Молодым игрокам непросто проявлять себя в топ-клубах, но он смог, быстро пройдя путь от молодежных команд к основной. Благодаря стремительному прогрессу футболист пробился и в сборную Англии. К настоящему моменту на его счету 32 матча за главную команду страны – это хороший показатель для 22-летнего игрока. У англичан сейчас очень сильное поколение, и занять место в сборной очень непросто, как и в одном из самых популярных клубов мира. Однако воспитанник «канониров» пользуется доверием и Микеля Артеты, и Гарета Саутгейта.

Недавно появилась информация, что «пушкари» оценивают Сака в 200 млн фунтов. Контракт игрока рассчитан еще на 3 года и нет никаких предпосылок полагать, что футболист может покинуть свой родной клуб в обозримом будущем. Он практически не фигурирует в трансферных слухах. Лишь однажды его связывали с «Ливерпулем» в качестве возможной замены Мохамеда Салаха. Но этот вариант маловероятен. Да и вообще сложно представить, почему бы лондонцы стал продавать игрока, на счету которого в 22 года уже 212 матчей за первую команду, 53 гола и столько же результативных передач.

Сака является олицетворением того «Арсенала», который все еще пытается построить Артета. На его стороне все: молодость, скорость, техника и высокий футбольный интеллект. Сака, возможно, самый креативный игрок в нынешнем составе «канониров». Он может отдать качественную передачу и опасно пробить практически с любой позиции, даже с острого угла. Уже 3 года подряд вингер демонстрирует хорошую стабильность. В трех сезонах АПЛ он забивает более 10-ти голов, а ведь в текущей кампании остается еще более 10-ти туров.

Еще одна сильная сторона футболиста – его физическое состояние. В двух предыдущих сезонах Премьер-лиги Сака отыграл все 38 матчей, проводя на поле в среднем по 80 минут. В нынешней кампании он пропустил только один матчах АПЛ из-за проблем. Похоже, Сака вообще не устает и, что еще важнее, дает результат в столь загруженном нынче календаре. В текущем сезоне на счету вингера 24 матча в АПЛ, 12 голов и 7 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом «пушкарей». Он забивает больше, чем, например, Дарвин Нуньес, Диогу Жота, Ришарлисон и Хулиан Альварес.

У многих из нынешних звезд Премьер-лиги - Маркуса Рэшфорда, Рахима Стерлинга, Сон Хын Мина – не было таких высоких показателей результативности в 22 года. Сака, вероятно, проводит свой лучший сезон. В нынешней кампании он создает в среднем 2,8 опасных момента за матч, наносит 3 удара по воротам и выполняет 8,2 касания в штрафной площади соперника. Это его самые высокие показатели в карьере. Вингер уже забил в АПЛ больше, чем в сезоне 2021/22. Ему остается забить 2 гола для достижения показателей прошлого сезона, который пока является для него самым результативным.

Возможно, Сака настолько уверенно себя чувствует еще и потому, что у него нет серьезной конкуренции. Единственный его прямой конкурент на правом фланге атаки – Рисс Нельсон, но уровень этих парней существенно отличается. Артету периодически обвиняют в том, что он предоставляет слишком много времени лучшему игрок команды. Но проблема в том, что ему нет равноценной замены и «пушкари» сильно рискуют в этом плане. Одна травма даже средней степени у одного игрока может серьезно повлиять на результаты команды. Даже у «Манчестер Сити» есть футболисты, без которых приходится очень сложно.

Сака уже прошел через непростой период в своей пока что непродолжительной карьере. Он не забил решающий пенальти в финале чемпионата Европы-2020. Тогда на футболиста обрушилась буквально вся страна. Дэвид Бекхэм может подтвердить, насколько сложно переживать такие периоды. Но Сака не сломался. Он провел хороший сезон после Евро, набрав 18 очков в АПЛ по системе гол+пас (11+7), хотя этого не хватило для того, чтобы команда вышла в Лигу чемпионов. «Арсенал» тогда провалил концовку сезона и финишировал на 5-м месте в турнирной таблице.

В минувшей кампании Сака забил 14 голов и отдал 11 ассистов. Высокая результативность игрока помогла «канонирам» бороться с «Манчестер Сити», хотя «пушкари» снова провалились в какой-то момент сезона. В нынешней кампании, судя по всему, «Арсенал» уже прошел через сложный период. «Канониры» снова начали побеждать и много забивать. Сака отличился в четырех матчах подряд, забив суммарно 6 голов. «Пушкари» снова участвуют в чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего 5 очков при матче в запасе у «Арсенала». Начинается самый важный отрезок сезона. Если Сака проведет его достойно, это может стать началом чего-то великого.

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