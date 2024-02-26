26 Февраля 2024
RU

Объявлены кандидаты на звание спортсмена года

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2024 17:26
Объявлены кандидаты на звание спортсмена года

Объявлены кандидаты на звание лучшего спортсмена года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба учредителя премии Laureus.

На награду претендуют 6 спортсменов. Двое из них - футболисты. В число претендентов на награду входят аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Хааланд.

В шестерку также вошли сербский теннисист Новак Джокович, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, американский легкоатлет Ноа Лайлс и нидерландский пилот Макс Ферстаппен.

Отметим, что последним обладателем награды был Лионель Месси.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Игрок на 200 миллионов: почему Сака так важен для "Арсенала"
19:24
Мировой футбол

Игрок на 200 миллионов: почему Сака так важен для "Арсенала"

Рассказываем о главной звезде лондонского клуба
Играл на флейте и спал с футбольным мячом. Образ жизни юного Мбаппе - ФОТО
18:47
Мировой футбол

Играл на флейте и спал с футбольным мячом. Образ жизни юного Мбаппе - ФОТО

Рассказываем о детстве легенды ПСЖ
"В "Баварии" порой недостаточно просто выигрывать трофеи"
18:18
Мировой футбол

"В "Баварии" порой недостаточно просто выигрывать трофеи"

"Вот почему как лучшие игроки, так и лучшие тренеры постоянно терпят неудачу, пытаясь справиться с этой задачей"
Претенденты на "Золотой мяч": игрок соперника "Карабаха" впереди Месси
17:00
Мировой футбол

Претенденты на "Золотой мяч": игрок соперника "Карабаха" впереди Месси

Объявлен новый рейтинговый список претендентов на "Золотой мяч"
Расставание в серии А
14:58
Мировой футбол

Расставание в серии А

Причиной этому стала безвыигрышная шестиматчевая серия игр
"Бавария" может сделать Алонсо щедрое предложение
14:31
Мировой футбол

"Бавария" может сделать Алонсо щедрое предложение

Стали известны условия контракта, который руководство "Баварии" предложит Хаби Алонсо

Самое читаемое

Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО
25 Февраля 09:14
Другие

Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО

В ночь на 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл турнир по смешанным единоборствам "PFL против Bellator"
"Фенербахче" отправил в Баку скаутов ради бомбардира "Карабаха"
24 Февраля 11:49
Футбол

"Фенербахче" отправил в Баку скаутов ради бомбардира "Карабаха"

Tурецкий клуб планирует усилить свою атакующую линию бомбардиром азербайджанской премьер-лиги
Азербайджанские гимнастки выиграли серебро в Румынии
24 Февраля 18:35
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки выиграли серебро в Румынии

Команда Азербайджана по гимнастике открыла счет завоеванным наградам на "Кубке Ирины Делеану" в Плоешти (Румыния)
Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука
10:55
Азербайджанский футбол

Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука

Объявлен февральский рейтинг лучших главных тренеров мира