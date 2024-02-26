Объявлены кандидаты на звание спортсмена года

Объявлены кандидаты на звание лучшего спортсмена года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба учредителя премии Laureus.

На награду претендуют 6 спортсменов. Двое из них - футболисты. В число претендентов на награду входят аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Хааланд.

В шестерку также вошли сербский теннисист Новак Джокович, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, американский легкоатлет Ноа Лайлс и нидерландский пилот Макс Ферстаппен.

Отметим, что последним обладателем награды был Лионель Месси.

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