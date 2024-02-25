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Печальный антирекорд "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
25 Февраля 2024 12:05
Печальный антирекорд "Манчестер Юнайтед"

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага достиг отметки в десять поражений за сезон в рамках английской Премьер-лиги после матча с «Фулхэма» на «Олд Траффорд» (1:2). Об этом сообщает Squawka.

Англия - Премьер-лига, 26-й тур
24 февраля 2024, суббота.

Манчестер Юнайтед - Фулхэм (Лондон) - 1:2

0:1 Бейсси – 65' 1:1 Магуайр – 89' 1:2 Айуоби – 90+7'

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, это пятый случай, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает не менее десяти игр в рамках английской Премьер-лиги за один сезон, с момента ухода сэра Алекса Фергюсона с должности тренера в 2013 году.

Отметим, за время работы шотландского специалиста такого не происходило ни разу. Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли чемпионат Англии 13 раз.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 44 очка и находится на шестой строчке в АПЛ.

İdman.biz

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