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"Фулхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" впервые с декабря 2009 года

Мировой футбол
Новости
24 Февраля 2024 23:20
"Фулхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" впервые с декабря 2009 года

Сегодня, 24 февраля, «Фулхэм» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1 и сделал это впервые с декабря 2009 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», тогда в матче 18-го тура АПЛ «Фулхэм» разгромил манкунианцев со счётом 3:0. С тех пор «красные дьяволы» в личных встречах 15 раз одержали победу и трижды сыграли вничью во всех турнирах.

После этой победы в активе «Фулхэма» стало 32 набранных очка. «Дачники» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» после 26 проведённых матчей имеет в своём активе 44 очков и находится на шестой строчке чемпионата Англии. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 60 очками, а ближайшие преследователи мерсисайдцев: «Манчестер Сити» (56) и «Арсенал» (55).

İdman.biz

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