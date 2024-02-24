25 Февраля 2024
RU

Главный тренер "Аль-Насра" рассказал, насколько сложно работать с Роналду на тренировках

Мировой футбол
Новости
24 Февраля 2024 21:54
Главный тренер "Аль-Насра" рассказал, насколько сложно работать с Роналду на тренировках

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о работе с португальским нападающим команды Криштиану Роналду.

«Я пришёл в «Аль-Наср» за престижем и за тем, чтобы тренировать лучшего игрока в мире, а это престижно. С Криштиану легко работать на тренировках. И я считаю, что чем лучше игрок, тем легче с ним работать», - приводит слова Каштру Al Nassr Zone в соцсетях.

В среду, 21 февраля, «Аль-Наср» на своём поле обыграл «Аль-Фейху» в ответном матче 1/8 финала со счётом 2:0 (первая игра - 1:0). Роналду отметился забитым голом на 86-й минуте встречи.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач. Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.

İdman.biz

Новости по теме

Дубль Кейна подарил "Баварии" надежду
24 Февраля 23:49
Мировой футбол

Дубль Кейна подарил "Баварии" надежду

"Бавария" одержала победу в 23-м туре немецкой Бундеслиги
"Фулхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" впервые с декабря 2009 года
24 Февраля 23:20
Мировой футбол

"Фулхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" впервые с декабря 2009 года

"Манчестер Юнайтед" после 26 проведённых матчей имеет в своём активе 44 очков и находится на шестой строчке чемпионата Англии
Гол с пенальти на последних секундах сделал "Фенербахче" лидером
24 Февраля 22:51
Мировой футбол

Гол с пенальти на последних секундах сделал "Фенербахче" лидером

Сегодня состоялись 4 игры 27-го тура Суперлиги Турции
Футбольные Иуды
24 Февраля 19:55
Мировой футбол

Футбольные Иуды

Вспоминаем игроков, которые получили ненависть болельщиков после переходов в стан соперника
В "Хетафе" рассказали, как в 2008 году клуб едва не заполучил Гвардиолу и Месси
24 Февраля 19:04
Мировой футбол

В "Хетафе" рассказали, как в 2008 году клуб едва не заполучил Гвардиолу и Месси

"В 2008 году мы играли в еврокубках, и на церемонии жеребьёвки мы встретились с..."
"Это лучший период карьеры Лунева"
24 Февраля 16:11
Футбол

"Это лучший период карьеры Лунева"

В еврокубках он сделал 37 сейвов

Самое читаемое

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО
23 Февраля 00:22
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередную еврокубковую игру
Сколько заработал "Карабах"?
23 Февраля 09:28
Азербайджанский футбол

Сколько заработал "Карабах"?

Стала известна сумма призовых, заработанных "Карабахом", вышедшим в 1/8 финала Лиги Европы
Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО
23 Февраля 15:19
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Сегодня определился соперник "Карабаха", который стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубка
"Карабах" в рейтинге УЕФА: обошёл "Галатасарай" и достиг "Фенербахче"
23 Февраля 13:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" в рейтинге УЕФА: обошёл "Галатасарай" и достиг "Фенербахче"

После очередной игровой недели еврокубков был объявлен рейтинг клубов УЕФА