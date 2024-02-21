Лига Чемпионов: 1 гол в Милане, ничья в Эйндховене - ВИДЕО

Проведены еще 2 игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что «Интер» принимал на своем поле «Атлетико».

Итальянский клуб, считающийся фаворитом пары, одержал непростую победу. Команда Симеоне Индзаги открыла счет на 79-й минуте матча. Гол, решивший судьбу первого матча, забил Арнаутович.

Дортмундская «Боруссия» посетила Эйндховен. Мален, голландский футболист «Желто-черных», разочаровал соотечественников в первом тайме. Но гости не смогли защитить победный счет. ПСВ сравнял счет с пенальти.

Отметим, что сегодня состоятся матчи между «Порту» и «Арсеналом», «Наполи» и «Барселоной».

Лига чемпионов

1/8 финала, первые игры

20 февраля

00:00. «Интер» - «Атлетико» - 1:0

Гол: Арнаутович, 79

00:00. ПСВ - «Боруссия Д» - 1:1

Голы: Де Йонг, 56 (пен.) - Мален, 24

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