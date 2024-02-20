Стали известны причины потасовки между Киммихом и тренером "Баварии" - Bild

Стали известны причины потасовки между игроком «Баварии» Йозуа Киммихом и Жолтом Лёвом, который является помощником главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает Bild.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, Лёв является единственным членом тренерского штаба, с которым у Киммиха наилучшие отношения. Однако после матча 22-го тура с «Бохумом» (2:3) Киммих был очень зол из-за замены и крикнул в сторону Лёва: «Один из вас должен мне это объяснить!».

Сообщается, что после замены Киммих крикнул со скамейки запасных: «Как ты можешь меня снимать?». Доводы тренерского штаба не убедили Киммиха: план состоял в том, чтобы Леон Горецка действовал в качестве единственного опорного полузащитника, имея перед собой ещё двух атакующих игроков.

Уже 19 февраля состоялся разговор между Киммихом и Тухелем по поводу инцидента. Но встреча не смогла изменить настрой между ними.

İdman.biz