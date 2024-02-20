21 Февраля 2024
RU

Стали известны причины потасовки между Киммихом и тренером "Баварии" - Bild

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2024 23:15
Стали известны причины потасовки между Киммихом и тренером "Баварии" - Bild

Стали известны причины потасовки между игроком «Баварии» Йозуа Киммихом и Жолтом Лёвом, который является помощником главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает Bild.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, Лёв является единственным членом тренерского штаба, с которым у Киммиха наилучшие отношения. Однако после матча 22-го тура с «Бохумом» (2:3) Киммих был очень зол из-за замены и крикнул в сторону Лёва: «Один из вас должен мне это объяснить!».

Сообщается, что после замены Киммих крикнул со скамейки запасных: «Как ты можешь меня снимать?». Доводы тренерского штаба не убедили Киммиха: план состоял в том, чтобы Леон Горецка действовал в качестве единственного опорного полузащитника, имея перед собой ещё двух атакующих игроков.

Уже 19 февраля состоялся разговор между Киммихом и Тухелем по поводу инцидента. Но встреча не смогла изменить настрой между ними.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига Чемпионов: 1 гол в Милане, ничья в Эйндховене
01:55
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 1 гол в Милане, ничья в Эйндховене

Проведены еще 2 игры 1/8 финала Лиги чемпионов
Что делать "ПСЖ" после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей
20 Февраля 21:02
Мировой футбол

Что делать "ПСЖ" после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей

Самая затянувшаяся футбольная сага последних лет наконец-то подошла к концу
ЛЧ. Тактический поединок в Милане, перестрелка в Эйндховене, битва за выживание в Барселоне
20 Февраля 19:00
Мировой футбол

ЛЧ. Тактический поединок в Милане, перестрелка в Эйндховене, битва за выживание в Барселоне

Краткий обзор второй порции предстоящих первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Трансферный дайджест
20 Февраля 17:16
Мировой футбол

Трансферный дайджест

"Арсенал" получит классного вингера, а "Бавария" лишится элитного полузащитника
Месси порадовал болельщиков "Барселоны"
20 Февраля 16:47
Мировой футбол

Месси порадовал болельщиков "Барселоны"

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси вручил награду "Золотой мяч" музею "Барселоны"
Роналду возглавляет этот рейтинг
20 Февраля 15:17
Мировой футбол

Роналду возглавляет этот рейтинг

Список составлен IFFHS

Самое читаемое

Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба
19 Февраля 11:19
Азербайджанский футбол

Футболистом "Карабаха" интересуются три клуба

Контракт с игроком истекает летом, после чего он станет свободным агентом
2 пропущенных мяча Шахруддину не простили - ВИДЕО
18 Февраля 16:56
Азербайджанский футбол

2 пропущенных мяча Шахруддину не простили - ВИДЕО

Вратарь сборной Азербайджана досрочно покинул поле в 26-м туре Суперлиги Турции
Новый проект на İdman.biz TV - "ЗВЕЗДНЫЙ СПОРТ" - Скоро... - ВИДЕО
19 Февраля 07:00
Другие

Новый проект на İdman.biz TV - "ЗВЕЗДНЫЙ СПОРТ" - Скоро... - ВИДЕО

В шоу, которое будет вести известная телеведущая страны Зюмрюд Бадалова, свое спортивное мастерство продемонстрируют известные лица шоу-бизнеса
Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы - впервые спустя 12 лет - ФОТО
19 Февраля 21:26
Тяжелая атлетика

Азербайджанский спортсмен стал чемпионом Европы - впервые спустя 12 лет - ФОТО

Азербайджанский штангист выиграл чемпионат Европы, проходивший в столице Болгарии Софии