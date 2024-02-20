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"Барселона" рассчитывает подписать Кварацхелию за € 100 млн

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2024 12:00
"Барселона" рассчитывает подписать Кварацхелию за € 100 млн

Каталонская «Барселона» намерена подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает BarcaTimes в соцсетях, клуб планирует осуществить трансфер в летнее трансферное окно. Руководство «Барселоны» рассчитывает подписать игрока за € 90-100 млн.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» находится на третьем месте с 54 набранными очками.

İdman.biz

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