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Мбаппе подписал контракт с "Реалом" - журналист Marca

Мировой футбол
Новости
17 Февраля 2024 09:29
Мбаппе подписал контракт с "Реалом" - журналист Marca

Как передает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом, сообщает авторитетный журналист Marca Рамон Альварез де Мун на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Он подписал контракт с „Реалом“. Дело сделано», — написал журналист.

Напомним, 16 февраля авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился информацией, что Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что он покинет клуб грядущим летом, когда у него закончится срок действия трудового соглашения.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

İdman.biz

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