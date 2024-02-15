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Лига Чемпионов: Легкая победа "ПСЖ", завершение серии "Баварии" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
15 Февраля 2024 01:53
Лига Чемпионов: Легкая победа "ПСЖ", завершение серии "Баварии" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в рамках первых игр состоялись две встречи.

В сегодняшних матчах встретились представители «Большой пятерки». «Лацио» принимал «Баварию» в Италии. Римляне завершили успешную серию мюнхенского клуба против представителей Италии. После последнего поражения от «Интера» в сезоне 2010/2011 «Бавария» выиграла 10 из 12 сыгранных против итальянцев матчей и 2 раза сыграла вничью. Гол, забитый Иммобиле с пенальти на 69-й минуте, определил победителя первой игры.

В другом матче во Франции, как и ожидалось, победу одержал «ПСЖ». Парижане забили 2 безответных мяча в ворота «Реала Сосьедада».

Лига чемпионов

1/8 финала, первые игры
14 февраля
00:00. «Лацио» — «Бавария» — 1:0
Гол: Иммобиле, 69 (пен.)

00:00. ПСЖ – «Реал Сосьедад» – 2:0
Голы: Мбаппе, 58. Баркола, 71

İdman.biz

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