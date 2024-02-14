Вирц и Мусиала: вундеркинды, способные решить исход чемпионской гонки в Бундеслиге

Рассказываем о главных талантах Германии.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Революция Хаби Алонсо в «Байере» стала особенным моментом текущего сезона. «Фармацевты» ни разу не проиграли в 31-м матче во всех турнирах в сезоне 2023/24 и лидируют в Бундеслиге с отрывом в 5 очков. Сразу за ними располагается «Бавария» Томаса Тухеля. Они подняли друг друга на небывалую высоту, набрав суммарно 105 баллов в Бундеслиге, что является рекордом в истории немецкого чемпионата для двух лучших команд после 20-ти матчей сезона.

Важную роль в сенсационных уровнях обеих команд сыграла пара 20-летних парней. Флориан Вирц и Джамал Мусиала – два самых ярких таланта, вышедших из Германии за последние годы. В то время, когда национальная сборная испытывает трудности, молодые полузащитники дали стране надежду на то, что они смогут вдохновить свою сборную на Евро-2024 летом под руководством Юлиана Нагельсманна. До этого им предстоит вести ожесточенную борьбу на клубном уровне за один из самых интригующих титулов Бундеслиги за последние годы.

Еще будучи подростком, Вирц перешел в «Байер» из «Кельна» в январе 2020 года, дебютировав в основной команде до конца того же сезона. Он даже забил, что интересно, «Баварии», и стал самым молодым бомбардиром Бундеслиги в возрасте 17 лет и 34 дней (Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии» в 16 лет и 28 дней побил этот рекорд несколько месяцев спустя). Вирц быстро зарекомендовал себя во взрослом футболе и провел 38 матчей (31 – в стартовом составе) во всех турнирах сезона 2020/21, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач. Только Мусса Диаби (59) создал больше опасных моментов из игры, чем Вирц (56) в том сезоне.

В сезоне 2021/22 Флориан забил 10 голов и отдал 14 результативных передач во всех турнирах за 31 матч (27 – в старте), и снова только Диаби создал больше опасных моментов из игры (68/65). Эти цифры выглядят более впечатляюще, если учесть, что сезон Вирца завершился в конце марта. В матче против своего родного «Кельна» он получил травму передней крестообразной связки колена, из-за которой не играл до января следующего года. Некоторые задавались вопросом, останется ли Флориан тем же игроком, когда вернется, но эти вопросы обсуждались недолго.

С момента своего возвращения в матче против «Боруссии» М 22 января 2023 года, Вирц сыграл за «Байер» 54 матча (44 – в стартовом составе), забил 12 голов и отдал 23 ассиста – больше, чем любой другой игрок из топ-5 лиг с того времени. Только Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» создал больше моментов из игры (143) и больше раз возвращал мяч в последней трети поля (63), чем Флориан (118, 60). Только Фернандеш (43) и Мохамед Салах из «Ливерпуля» (31) создали больше потенциально голевых моментов, чем хавбек «Байера» (28). На счету Вирца 8 голов и 15 результативных передач во всех турнирах в этом сезоне. Он является лидером среди игроков из топ-5 лиг по созданным моментам (64) и уступает только Салаху по потенциально голевым (19/18).

Мусиала пошел по тому же пути, что и Вирц. Он тоже не проходил через молодежную систему в своем нынешнем клубе. Джамала подписала «Бавария» после того, как он покинул академию «Челси» в 2019-м году. Он дебютировал в Бундеслиге всего через месяц после Вирца. Ему, как и парню из Леверкузена, не понадобилось много времени на адаптацию. Первый гол Мусиалы за «Баварию» в разгромном матче против «Шальке» со счетом 8:0 сделал его самым молодым бомбардиром клуба в возрасте 17 лет и 205 дней.

В сезоне 2020/21 Джамал 11 раз вышел на поле в стартовом составе, но в целом сыграл 37 матчей, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу. Ни один другой игрок «Баварии» не смог сравниться с его количеством попыток обвода (7,3) и успешными обводками (4,1) за 90 минут. Основное игровое время он начал получать после того, как 11 раз вышел на поле в стартовом составе в сезоне 2020/21 и 18 раз в сезоне 2021/22, забив 8 мячей и отдав 5 результативных передач.

Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис опередили Мусиалу по успешным обводкам, но его растущее влияние на команду становилось очевидным, особенно в победном матче против дортмундской «Боруссии» (3:1 с голом Джамала), который принес «Баварии» 10-й титул подряд в Бундеслиге. Количество выходов в старте у Мусиалы резко возросло в прошлом сезоне – 36 в общей сложности. Ни один другой игрок «Баварии» не провел тогда более 47 матчей во всех турнирах. Джамал набрал 29 очков по системе гол+пас (16 мячей, 13 асисстов) и был еще более решительным в конце сезона, забив победный гол на выезде «Кельну» в последнем матче сезона, который отобрал титул у Дортмунда в заключительные моменты кампании.

Джамал создал на 12 моментов больше, чем любой его одноклубник в прошлом сезоне. В нынешней кампании на счету хавбека 7 голов и 3 результативные передачи в 24 матчах (20 – в старте). Он является важным игроком для мюнхенского клуба как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. Только Лерой Сане (145), Дайо Упамекано (144) и Дэвис (143) выполнили больше длинных продвигающих передач (перемещая мяч вперед более чем на 10 метров), чем Мусиала — 91.

И Вирцу, и Мусиале будет 21 год к началу чемпионата Европы. Поскольку все внимание будет обращено на Германию, как на страну-хозяйку, от них будут ждать результатов. Нет лучшего способа подготовиться к такой сложной ситуации, чем повести свои команды в гонке за титул, которая обещает быть интересной и напряженной. Еще много времени до окончания сезона, поэтому ставки по-прежнему высокие. Несмотря на годы становления Вирца и Мусиалы, они оба могут оказаться на высоте и сыграть решающую роль для своих команд в борьбе за титул. По материалам The Analyst

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