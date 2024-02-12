Титулы "Байера" и "Арсенала", победа Англии на Евро. 2024 год может преподнести сюрпризы

А вот «Тоттенхэм» точно не выиграет АПЛ.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

«Байер» и победа в Бундеслиге

Клуб Хаби Алонсо называют «Неверкузен» - симбиоз слов «never» («никогда» в переводе с английского языка) и «Leverkusen». Никогда в истории команда, которая представляла Бундеслигу даже в финале Лиги чемпионов – подопечные Топмёллера уступили «Реалу» Дель Боске в 2002-м, не была первой в Германии, что странно, учитывая чемпионства «Штутгарта» и «Вердера» в новом веке.

«Байер» долго ждёт своей очереди, клуб основан в 1904 году. А спонсором является огромная фармацевтическая компания с оборотом 44 миллиарда евро в год. Напрямую безумные деньги в состав не вкачивают, но у Алонсо хватило средств, чтобы разгромить «Баварию». В начале сезона на чемпионство «Байера» давали коэффициент в районе 50, а сейчас — 1.45. Перепишут историю?

Англия и успех на Евро-2024

Накануне финала против Италии на «Уэмбли» фанаты сборной Англии пели знаменитую песенку: «Он возвращается домой». Вот только гимн крупных турниров для «Трех львов» не подходит для чемпионата континента, поскольку кубок Европы никогда не был в Англии дома, ведь британская сборная выигрывала только кубок мира. Конечно, можно расширить фразу до «возвращения домой» футбола.

Даже так есть сомнения, поскольку отцы современного футбола из Нидерландов, Италии и Испании. Но впервые за много десятилетий у Англии не только звезды первой величины, но и команда, которая может забраться далеко в плей-офф. Если бы Кейн лучше пробил пенальти, то даже в финале ЧМ против Аргентины могли сыграть. Евро-2024 это решающий турнир для опытного тренера Саутгейта.

«Бенфика» и европейский кубок

«Орлы», которые лидируют в чемпионате Португалии, явно не ниже классом, чем «Севилья» – действующие победители Лиги Европы. Испанцы ведут борьбу за выживание в своей лиге, а «Бенфика» безуспешно пытается выиграть еврокубок, невзирая на «проклятие». Великий Бела Гуттманн, бывший наставник португальского гиганта, так сильно обиделся на руководство клуба из Лиссабона при расставании, что наложил на «Бенфику» древнее еврейское проклятье.

Бела якобы заявил, что ближайший век «орлы» не смогут выиграть еврокубок. Срок годности проклятия до 2062-го, некоторые португальцы в это верят. Эйсебио даже ходил на могилу тренера и просил сократить действие ограничения с того света. И хотя это больше шутки, «Бенфика» проиграла пять финалов Кубка чемпионов и три финала Кубка УЕФА подряд. В этот раз они в плей-офф Лиги Европы. Посмотрим, смогут ли оказаться удачливее, чем «Ливерпуль».

Уругвай и ценный Кубок Америки

В отличие от АПЛ, где целая очередь из знаменитых клубов без чемпионств на протяжении десятилетий, Кубок Америки доставался сборным, которых нет в коротком списке записных фаворитов, вроде команды Чили. Сама Аргентина долго не побеждала, выиграла лишь на прошлом кубке впервые за много лет. Бразилия чаще добивалась успехов, но на турнире в США в этом году могут выстрелить не только приглашенные гости из Северной Америки, но и команда Бьелсы.

Марсело не набрал за карьеру много ценных трофеев. Для него успех со сборной Уругвая стал бы вторым подобным опытом при работе с национальными командами после победы на Олимпиаде с Аргентиной. Пусть в атаке Уругвая нет Форлана, Кавани и Суареса, у тренера интересная команда. Араухо из «Барселоны», Вальверде из «Реала», Угарте из ПСЖ и Нуньес из «Ливерпуля» попробуют удивить мир в борьбе с Винисиусом и Месси. Уругвай не фаворит, но им может улыбнуться удача.

ПСЖ и победа в Лиге чемпионов

В пятерке самых рейтинговых команд в зоне УЕФА только у ПСЖ нет кубка чемпионов после победы «Манчестер Сити» в прошлом году. «Бавария», «Реал» и «Ливерпуль» имеют целые коллекции «ушастых», а у парижан только финал против немцев из Мюнхена. Неймар и Мбаппе тогда не пробили Нойера. Сейчас Килиану нужно напрячься, ведь это прощальная гастроль нападающего в составе французской команды. Дальше его ждёт «Реал», где Анчелотти злят вопросы про Мбаппе.

ПСЖ точно не фаворит Лиги чемпионов, но и аутсайдером не является. Трофейный голод может стать важным фактором, как и опыт Луиса Энрике, который побеждал с «Барселоной». Хотя у французов не во всех фазах такой продуманный футбол, как у «Байера» Алонсо, у них есть Доннарумма, Хакими, Маркиньос и Мбаппе. «Манчестер Сити» и «Реал» – фавориты ЛЧ, но могут сыграть между собой, что подарит шанс остальным, в том числе ПСЖ. Или «Арсеналу», у них тоже ни одной победы в кубке чемпионов.

«Арсенал» и первое место в АПЛ

Сэра Алекса Фергюсона спросили, станет ли «Тоттенхэм» чемпионом Англии? Ответ получился забавным, но с выводами шотландца сложно не согласиться. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» слишком сильные. Но «Арсенал» вложил в игроков для Артеты почти 700 млн евро, поэтому «канониры» ждут участия в борьбе до самого конца. Набили шишек год назад, имеют перед глазами успех «Ливерпуля», у которого одна победа в эру АПЛ. «Манчестер Сити» Гвардиолы по-прежнему фаворит, но лондонцы после успеха против Клоппа должны собраться.

Впрочем, иногда неудачи цепляются друг за друга как репейник. Для фаворитов новый год начался с заметных проколов на крупных турнирах. Сенегал и Марокко не вышли в финале Кубка Африканских Наций, сегодня там сыграют нигерийцы и ивуарийцы. А на Кубке Азии победу второй раз подряд одержал Катар, другие фавориты – Япония и Южная Корея, вылетели до финала, где увидели Иорданию. Если это начало тренда, то увидим невероятные развязки в конце каждого из означенных путей. Даже «Байеру» очень рано расслабляться.

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