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"Бешикташ" арендовал игрока соперника "Карабаха"

Мировой футбол
Новости
9 Февраля 2024 23:47
"Бешикташ" арендовал игрока соперника "Карабаха"

«Брага», соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы, рассталась с игроком.

Как сообщает İdman.biz, Аль-Мусрати арендован «Бешикташем».

27-летний полузащитник будет играть в стамбульском клубе до конца сезона. За это «Бешикташ» заплатил 1 миллион евро. Согласно деталям контракта между сторонами, стамбульцы могут подписать Аль-Мусрати, заплатив 11 миллионов по итогам сезона. Кроме того, в контракте предусмотрена бонусная статья в размере 2,5 миллиона евро.

Отметим, что ливийский футболист выступает за «Брагу» с сезона-2020/2021. Аль-Мусрати забил 4 гола в 20 играх во всех турнирах этого сезона.

İdman.biz

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