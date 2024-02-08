Лига Наций: подходящие соперники для Турции - ГРУППЫ

Сегодня в Париже прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана находится в 1-й группе Лиги С.

Наша сборная сразится с командами Швеции, Словакии и Эстонии.

В Лиге А фавориты попали в одну группу. Италия, Бельгия и Франция померятся силами за первое место во 2-й группе.

Выступающей в лиге Б Турции попались подходящие соперники. Братская страна сразится со сборными Уэльса, Исландии и Черногории.

Лига наций УЕФА

Лига А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига Б

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига Д

Группа 1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.

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