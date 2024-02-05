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Мбаппе будет получать в "Реале" значительно меньше, чем в "ПСЖ" - Фабрицио Романо

Мировой футбол
Новости
5 Февраля 2024 20:51
Мбаппе будет получать в "Реале" значительно меньше, чем в "ПСЖ" - Фабрицио Романо

Французский нападающий Килиан Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал» будет получать значительно меньше денег, чем сейчас получает в «Пари Сен-Жермен». Как передает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

«В «Реале» считают, что в переговорах с клубом Мбаппе ведёт себя иначе, чем в 2022 году. Представители «Реала» ощущают предрасположенность Мбаппе. Он действительно готов сделать этот шаг и присоединиться к «Реалу». В мадридском клубе уверены в себе после беседы с Килианом. Они активно работают над этой сделкой, готовят её во всех деталях.

Если «Реал» сделает официальное предложение, то зарплата у Мбаппе будет существенно ниже той, что он получает в «ПСЖ». Это конкретное условие со стороны мадридского клуба. Несмотря на это, «Реал» уверен в этой сделке», - сообщил Романо в своих соцсетях.

İdman.biz

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