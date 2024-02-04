Дайер в "Баварии", Эчеверри в "Ман Сити". Топ-10 главных трансферов января

Оцениваем все крупнейшие сделки зимнего трансферного окна

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

1 февраля зимнее трансферное окно закрылось еще на один год, и мы оцениваем все крупнейшие сделки за последний месяц.



В январе 2024 года стартовало очередное трансферное окно и кажется что это было лишь вчера, но теперь оно снова закрылось после того, как команды провели последний месяц в поисках ключевых сделок, которые помогут им пережить оставшуюся часть сезона.

Январь - общеизвестно трудное время для ведения бизнеса, и похоже, что рекордные окна 2023 года заставили команды на этот раз быть более осторожными со своими финансами.

Несмотря на это, некоторые захватывающие переходы все же попали в заголовки прессы: вышедшие из фавора звезды перешли на новые поля, в то время как клубы, пострадавшие от травм, укрепили свои составы вдолгую.

GOAL был рядом на каждом этапе пути, оценивая всех крупнейшие сделки по мере их совершения, присуждая оценки обоим клубам за успешность бизнес-решения, а также за то, был ли это правильный шаг для каждого игрока.

Джио Рейна

Из «Боруссии Дортмунд» в «Ноттингем Форест», аренда

Для «Дортмунда»: правильный выбор. «Боруссия» больше не нуждалась в Рейне после возвращения Джейдона Санчо на «Сигнал Идуна Парк», поскольку вингер «Манчестер Юнайтед» уже в трех матчах Бундеслиги сделал больше, чем игрок сборной США за весь сезон. Конечно, если Рейна оживет в Англии, «Боруссия» вполне может вернуть его, но можно предположить, что они просто надеются, что «Форест» воспользуется своим вариантом выкупа атакующего полузащитника этим летом. «Дортмунд» собирается получить чистую прибыль от игрока, которого они бесплатно забрали из «Нью-Йорк Сити» пять лет назад. Оценка: 4-

Для «Фореста»: Увели у других из-под носа. В конце концов, даже в Премьер-лиге «Форест» был не единственной командой, которая приглядывалась к Рейне, также тесно связанному слухами с командами Италии, Франции и Испании. В результате бывшие чемпионы Европы очень хорошо справились с подписанием талантливого молодого игрока, который отчаянно пытается проявить себя. Конечно, с Каллумом Хадсоном-Одои (еще одним вундеркиндом, которому пришлось пережить тяжелые времена в большом клубе) дела идут не очень хорошо, но если Рейну использовать на его лучшей позиции («десятки»), он, несомненно, сможет добавить что-то к атаке команды Нуну Эшпириту Санту. А если он этого не сделает, «Форест» не обязан покупать его. Оценка: 4

Для Рейны: разочаровывающий и рискованный выбор, хотя отчаяние американца, безусловно, понятно. Понятно, что Эдин Терзич не особо ценит Рейну, который за первую половину сезона вышла в стартовом составе всего в одном матче Бундеслиги. Переезд был необходим. Но ранее обсуждавшийся переход в «Брентфорд» имел гораздо больше смысла, учитывая разумный подход руководства «Пчел» к управлению и подходящий стиль игры команды Томаса Франка. В противоположность этому, «Форест» испытывает финансовые затруднения и известен своим беспорядочным подходом к набору игроков. Боровшийся за выживание клуб, несомненно, улучшился под руководством Нуну, и требуется доза реализма, когда дело доходит до оценки таланта Рейны, который уже довольно долгое время преувеличивается американской прессой. Нижняя часть таблицы АПЛ, вероятно, являются подходящим уровнем для 21-летнего игрока. Тем не менее, на этом деликатном этапе своего развития Рейне нужна стабильность, и существуют обоснованные опасения по поводу того, найдет ли он ее на «Сити Граунд». Оценка: 3-

Калвин Филлипс

Из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм», аренда

Для «Манчестер Сити»: немного странный трансфер, в том смысле, что Пеп Гвардиола пытается выиграть второй подряд требл с командой, которая не совсем укомплектована опорными полузащитниками. С другой стороны, каталонец явно не считает Филлипса достаточно хорошим игроком, чтобы выполнять роль Родри, даже когда испанец недоступен, так зачем же держать его при себе, когда у него есть центральные защитники, которые могли бы лучше сыграть в роли двигателя команды. «Сити», очевидно, надеется, что Филлипс будет играть достаточно хорошо до конца сезона, чтобы вернуть значительную часть тех 42 миллионов фунтов, которые они заплатили «Лидсу» за игрока сборной Англии в июле 2022 года. Оценка: 3+

Для «Вест Хэма»: Тут и думать было не о чем. У Дэвида Мойеса есть несколько хороших игроков в центре поля, а деньги, полученные за Деклана Райса, были очень хорошо реинвестированы в таких игроков, как Эдсон Альварес и Джеймс Уорд-Проуз. Проблема в том, что «молотобойцы» очень подвержены травмам и дисквалификациям, о чем свидетельствует отсутствие контроля и надежности, от которых они пострадали в матче с «Шеффилд Юнайтед» из-за отсутствия Альвареса. Таким образом, Филлипс должен, по крайней мере, добавить немного столь необходимой силы в глубине полузащиты, но с реальной вероятностью, что он сможет оказаться выгодной покупкой, если приблизится к возвращению формы, которая сделала его ключевой фигурой в сборной Англии, достигшей финала Евро-2020. Оценка: 4+

Для Филлипса: абсолютно необходимый шаг. Легко понять, почему он не хотел отказываться от своей мечты о выступлении в «Манчестере» прошлым летом, после всего лишь одного сезона на «Этихаде», и его готовность бороться за место в составе была достойна восхищения. Но за это время его положение ничуть не улучшилось: в первой половине сезона 2023/24 Филлипс провел всего четыре матча Премьер-лиги. Ему просто нужно было уйти из «Сити», чтобы дать себе шанс представлять Англию на ЧЕ в Германии этим летом, и у него определенно больше шансов быстро проявить себя в «Вест Хэме», чем в «Ювентусе», который также был заинтересован в его услугах. Вполне вероятно, что ему потребовалось бы время, чтобы прижиться в Турине, а у Филлипса его сейчас не так много, поскольку до Евро осталось меньше шести месяцев. Конечно, нет никакой гарантии игрового времени на лондонском стадионе. В нынешней форме Филлипс не смог бы попасть в стартовый состав Мойеса, опередив Альвареса, Уорда-Проуза или Томаша Соучека, но он дал себе шанс перезапустить карьеру, и это больше, чем он имел, когда открылось окно. Оценка: 5-

Клаудио Эчеверри

Из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити», 12,5 млн фунтов

Для «Ривер Плейта»: необходимое зло. Даже величайшие клубы Южной Америки вынуждены продавать своих самых многообещающих воспитанников еще до того, как они достигли подросткового возраста. Такова природа футбола в наши дни: европейская элита собирает урожай следующего поколения суперзвезд. Просто посмотрите, как «Реал Мадрид» лишил Бразилию самых ярких молодых игроков. В этом контексте у «Ривера» никогда не было шансов удержать Эчеверри надолго, и хотя деньги невелики, аргентинцам, по крайней мере, удалось удержать нападающего еще на год. Это печальное положение дел — это игрок, вокруг которого команда, выигравшая Кубок Либертадорес, могла бы строиться долгие годы — но, вероятно, это лучшее, что они могли сделать в данных обстоятельствах. Оценка: 3+

Для «Манчестер Сити»: И думать не о чем. Деньги не имеют значения для клуба, поддерживаемого Абу-Даби, и 12,5 миллионов фунтов стерлингов представляют собой ничтожную сумму за игрока с огромным потенциалом. Эчеверри, проводящий еще один сезон на «Монументале», также их полностью устраивает, учитывая, что ему явно нужно время для роста и совершенствования — а на «Этихаде» в 2024 году у него его не было бы, учитывая, что команда «Сити» уже переполнена атакующими игроками мирового класса. Также не будет сюрпризом, если Эчеверри сразу же отдадут в аренду «Жироне», как только он наконец приедет в Европу. Посмотрим, конечно; многое будет зависеть от того, как он будет прогрессировать в следующем году. Многие игроки ранее страдали из-за ярлыка «новый Месси». Однако мы точно знаем, что «Сити» за гроши приобрел одного из самых желанных молодых игроков в мировом футболе. Оценка: 5+

Для Эчеверри: Замечательное восхождение к известности. Не забывайте, что он провел всего четыре матча в высшем дивизионе Аргентины. Однако его выступления за сборную на недавнем чемпионате мира среди юношей до 17 лет, в том числе хет-трик в ворота Бразилии, наглядно продемонстрировали, почему вокруг «Эль Дьяблито» так много ажиотажа. Задача сейчас состоит в том, чтобы оправдать эти высокие ожидания, а это всегда нелегко. В прошлом году у Эндрика были проблемы в «Палмейрасе», после того как его переезд в «Реал» уже был подтвержден, прежде чем он блестяще завершил этот сезон. Эчеверри надеется сделать то же самое в 2024 году. Если бы не финансовые проблемы «Барселоны», обсуждавшийся переезд в Каталонию имел бы больше смысла. С культурной, климатической и языковой точки зрения ему было бы гораздо легче обосноваться в испанском футболе. Однако в «Сити» он получит шанс пойти по стопам соотечественника Хулиана Альвареса, выведя свою игру на совершенно другой уровень и работая под руководством лучшего тренера современности. Оценка: 5-

Джордан Хендерсон

Из «Аль-Иттифака» в «Аякс», бесплатно

Для «Аль-Иттифака»: Ужасно неловкое событие как для клуба, так и для Саудовской профессиональной лиги. Хендерсон, возможно, не один из лучших игроков в мире, но подписание «Аль-Иттифаком» бывшего капитана «Ливерпуля» стало колоссальным достижением. Таким образом, тот факт, что Хендерсон сбежал всего через шесть месяцев после того, как пожертвовал своей репутацией, нельзя истолковывать иначе как пиар-катастрофу для всех участников. Игроки теперь будут спрашивать себя, насколько паршиво должно быть играть в Саудовской Аравии, если смехотворно высокооплачиваемый игрок сборной Англии не смог заставить себя даже завершить там сезон? Таким образом, в то время как Хендерсон потерял лицо, а испытывающий проблемы Стивен Джеррард потерял важного полузащитника, про-лига также потеряла очень много авторитета. Оценка: 1

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Для «Аякса»: Действительно странное подписание. Давайте посмотрим правде в глаза: хотя Хендерсона, возможно, недооценивали на протяжении многих лет, даже на пике своей формы на «Энфилде» он никогда не выглядел как игрок «Аякса». Также стоит отметить, что форма голландских гигантов улучшилась за последние два с половиной месяца после поистине шокирующего начала сезона, так что им не нужен технически ограниченный 33-летний футболист, который испытывал трудности в Саудовской Аравии. Тем не менее, «Аякс», по крайней мере, подписывает контракт с человеком, который будет отчаянно пытаться произвести впечатление, учитывая, что на кону стоит его место в сборной Англии Гарета Саутгейта. Оценка: 2

Для Хендерсона: неловкое, но важное возвращение в Европу. Хендерсона уже беспощадно высмеивают за то, что он так быстро отказался от своей заявленной миссии на Ближнем Востоке, — изменить Саудовскую Аравию к лучшему своими «взглядами и ценностями». Но этот переход ясно показывает, что он, по крайней мере, ставит футбол выше денег. Хендерсон, возможно, один из фаворитов Саутгейта, но он знает, что, если он не будет регулярно играть на высоком уровне, есть вполне реальный шанс, что он пропустит Евро-2024. Присоединиться к команде АПЛ имело бы гораздо больше смысла, но что бы вы ни говорили о Хендерсоне и силе Эредивизи, арена Йохана Кройфа, несомненно, предоставляет ему платформу, чтобы доказать свою ценность сборной Англии в течение следующих шести месяцев. Оценка: 4+

Эрик Дайер

Из «Тоттенхэма» в «Баварию», аренда

Для «Тоттенхэма»: если посмотреть на ситуацию в целом, то это блестящая сделка! После потери Гарри Кейна, ушедшего в мюнхенскую «Баварию» прошлым летом, «Шпоры» отреагировали наилучшим образом, опередив баварцев при подписания Раду Дрэгушина, а затем сбросив им Дайера. Дэниел Леви, возможно, на протяжении многих лет подвергался критике за свою работу на трансферном рынке, но «Тоттенхэм» провернул серьезный трюк с одним из крупнейших клубов мирового футбола. Даже в тяжелые времена для английских центральных защитников Дайер больше не может попасть в состав «Трех львов» Гарета Саутгейта, а в этом сезоне он сыграл за «Шпоры» всего четыре раза. В этом контексте потенциальное получение до 4 миллионов евро, если он будет чаще выходить на поле в Мюнхене, является приличным гонораром за плохого игрока, у которого до конца контракта осталось всего шесть месяцев. Оценка: 5-

Для мюнхенской «Баварии»: Совершенно странное подписание - и, возможно, самый неожиданный трансфер в футболе с тех пор, как прошлым летом «Барселона» приобрела Ориоля Ромеу. «Баварии» явно не хватает глубины состава в обороне, и ходят широко распространенные слухи о том, что Маттейс де Лигт расстроен нехваткой игрового времени на «Альянц Арене», а это означает, что голландец может покинуть клуб. Томас Тухель, очевидно, знает Дайера еще со времен его работы в Премьер-лиге, и, поскольку сделка представляет собой лишь первоначальную аренду, игрок сборной Англии также может оказаться достойным игроком ротации в краткосрочной перспективе. Однако ему 29 лет, и он даже не смог попасть в состав «Шпор», опустошенных травмами лучших центральных защитников. Фанаты «Баварии» уже были очень расстроены тем фактом, что лондонцы достигли своей главной трансферной цели в виде Дрэгушина, поэтому они, вероятно, будут в ярости из-за того, что теперь подписали неликвид «Тоттенхэма». Оценка: 2-

Для Дайера: Потрясающий поворот событий! Эндж Постекоглу почти не верил в способности Дайера, предоставив ему всего 198 минут игрового времени в первой половине сезона, однако Тухель изо всех сил старался убедить его переехать в Мюнхен. По правде говоря, это было несложно. Дайер никогда не мог себе представить, что у него будет шанс провести остаток своих «пиковых» лет, выступая за такой колоссальный клуб — и вместе со своим бывшим одноклубником по «Тоттенхэму» Кейном. Сколько игрового времени он на самом деле увидит, остается спорным, но это исполнение мечты! Оценка: 5+

Раду Дрэгушин

Из «Дженоа» в «Тоттенхэм», 25 млн евро

Для «Дженоа»: Тяжелый удар по их надеждам избежать вылета. Генуэзцы, возможно, находятся на семь очков выше зоны вылета, но нетрудно представить, что команда Альберто Джилардино втягивается в борьбу за выживание без своего лучшего защитника. К разочарованию болельщиков, президент Альберто Зангрилло также настаивал на том, что на клуб не оказывалось давления с целью продать Дрэгушина, у которого был контракт до 2027 года и к которому присматривались несколько ведущих команд. Тем не менее, финансисты «Луиджи Феррарис» укажут на тот факт, что «Дженоа» получил значительную прибыль от игрока, которого они подписали всего за 5,5 миллионов евро в январе прошлого года. Его уход обсуждался уже несколько месяцев, так что это не стало неожиданностью, в то время как лигурийцы могут быть очень довольны собой из-за того, как они воспользовались борьбой клубов за услуги Дрэгушина, чтобы убедить «шпор» согласиться выплатить дополнительно 5 миллионов евро в виде легко достижимых бонусов и покрыть зарплату Джеда Спенса, который прибыл в «Дженоа» на правах аренды на оставшуюся часть сезона. Оценка: 4+

Для «Тоттенхэма»: Столь необходимое усиление защиты. Отсутствие глубины в обороне у «Тоттенхэма» стало очевидным из-за травм в последние недели и месяцы, поэтому было крайне важно, чтобы Эндж Постекоглу получил хотя бы одного нового центрального защитника во время январского трансферного окна, а Дрэгушин был одним из самых привлекательных вариантов на рынке, о чем свидетельствует попытка мюнхенской «Баварии» перехватить сделку. Игрок сборной Румынии молод, силен, очень конкурентоспособен и превосходен в верховой игре — футболист, которого раньше сравнивали с Неманьей Видичем, должен оказаться идеальным для Премьер-лиги. Оценка: 5-

Для Дрэгушина: Замечательный успех после разочарования, вызванного отказом от «Ювентуса». Дрэгушина уже давно рекламируют как потенциальную звезду, но во время предыдущих периодов аренды в «Сампдории» и «Салернитане» он не оправдал надежд, прежде чем, наконец, нашел свою игру в «Дженоа». Он был одним из лучших центральных защитников Серии А в этом сезоне, так что переход в АПЛ кажется естественным следующим шагом для 21-летнего футболиста. Учитывая, что этим летом состоится чемпионат Европы, 2024 год обещает стать для Дрэгушина чертовским интересным годом. Оценка: 5

Джейдон Санчо

Из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию Дортмунд», аренда

Для «Манчестер Юнайтед»: единственный логичный исход. В идеальном мире «Юнайтед» Санчо согласился бы присоединиться к клубу профессиональной лиги Саудовской Аравии, что позволило бы «красным дьяволам» вернуть значительную часть тех 73 миллионов фунтов стерлингов, которые они потратили на вингера в 2021 году. Но он никогда не собирался переезжать на Ближний Восток, а это означало, что аренда неизбежна. «Юнайтед» по-прежнему должен покрывать две трети зарплаты Санчо, а это означает, что они по-прежнему теряют деньги на игроке сборной Англии, но, по крайней мере, теперь есть шанс, что Санчо, в знакомой и менее стрессовой обстановке, каким-то образом восстановит свою репутацию одного из самых ярких нападающих в мире, что убедило «Боруссию» — или кого-то еще - подписать его на постоянной основе в конце сезона. Оценка: 4-

Для «Боруссии Дортмунд»: риск, на который стоит пойти. По поводу поведения Санчо существуют давние опасения, и последнее, что сейчас нужно Эдину Терзичу, находящемуся под давлением, — это дополнительные конфликты в раздевалке. Тем не менее, «Боруссия» не обязана выкупать Санчо, и им удалось добавить в состав игрока, который может добавить совершенно новое измерение их атаке, которая до сих пор не впечатляла в этом сезоне. Если Санчо покажет что-то близкое к уровню, которого он достиг во время своего первого пребывания на «Сигнал Идуна Парк», его подписание будет расценено как мастерский ход на трансферном рынке. Пока 23-летний игрок будет проявлять себя, у этой сделки нет никаких недостатков для «Дортмунда» — и, давайте посмотрим правде в глаза, он будет полон решимости доказать, что тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг был не прав, отчислив его. Оценка: 5+

Для Санчо: идеальное место, чтобы перезапустить карьеру. В футболе часто говорят: «Никогда не следует возвращаться», но возвращение в Дортмунд имеет большой смысл для Санчо, который забил 38 голов в 104 матчах Бундеслиги за «Боруссию». Многие люди по понятным причинам считают, что у Санчо либо проблемы с отношением к делу, либо он просто не создан для профессионального футбола топ-уровня. Итак, это его шанс заставить замолчать своих многочисленных критиков, и он просто обязан им воспользоваться, поскольку маловероятно, что какой-либо топ-клуб когда-либо снова рассмотрит возможность подписания Санчо, если он провалится по возвращении в Дортмунд. Он знает клуб и лигу — теперь ему просто нужно доказать, что он все еще умеет играть. Оценка: 5+

Тимо Вернер

Из «РБ Лейпциг» в «Тоттенхэм», аренда

Для «РБ Лейпциг»: Позитивное развитие событий. Вернер не соответствует требованиям на «Ред Булл Арене», где у тренера Марко Розе есть множество интересных нападающих, и Тимо не входит в их число. В этом сезоне форвард всего дважды стартовал в Бундеслиге и забил всего два гола в 14 матчах во всех турнирах. Следовательно, «Лейпциг» был более чем счастлив отпустить его и теперь будет надеяться, что он достаточно проявит себя в северном Лондоне, чтобы убедить «Шпоры», которые покрывают зарплату нападающего, воспользоваться опцией купить его на постоянной основе в конце сезона. А если они не сделают этого, «Лейпцигу» точно не станет хуже, чем сейчас. Оценка: 4+

Для «Тоттенхэма»: Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Вернер не является лучшим завершителем моментов - это было доказано за последние три года и сомнений не осталось. Однако в Германии считают, что он все еще может преуспеть в команде, которая на использует его самый ценный актив: скорость. В этом смысле «Турбо Тим» может помочь заполнить временную пустоту, оставленную Сон Хын Мином, который может отсутствовать ближайший месяц из-за командировки в сборную Кореи. Конечно, есть подозрение, что «Шпоры» просто купили еще одного Ришарлисона: до безумия разочаровывающего форварда, который упускает гораздо больше шансов, чем использует. Тем не менее, Энджу Постекоглу удалось добиться от бразильца нескольких голов; возможно, он сможет сделать то же самое с Вернером, который прибывает в аренду и хочет всем доказать свою полезность. В этом смысле это достойный шанс для истощенной команды «Шпор». Оценка: 4-

Для Вернера: Шанс убить нескольких зайцев одним выстрелом. Вернер выиграл Лигу чемпионов с «Челси», но его время на «Стэмфорд Бридж» нельзя назвать чем-то иным, кроме как разочаровывающим. В сезоне Бундеслиги 2019/20 он забил 28 голов; ему удалось забить всего 10 голов за два года в Премьер-лиге. Таким образом, это шанс наконец проявить себя в Англии — и на этот раз с гораздо более атакующей командой. Но что еще более важно, Вернеру необходимо заново обрести что-то похожее на свою лучшую форму, чтобы получить надежду на вызов в сборную Германии к Евро-2024. Поэтому ему не нужна дополнительная мотивация. Он также получит много игрового времени, учитывая, что у «Шпор» мало эффективных нападающих, и можно предположить, что у Постекоглу есть план, как использовать темп Вернера на контратаках. 27-летний футболист не мог и надеяться на лучший переход в сложившихся обстоятельствах. Ему определенно будет лучше в «Тоттенхэме», чем в том бардаке, который сейчас в «Манчестер Юнайтед»… Оценка: 5+

Донни ван де Бек

Из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт Франкфурт», аренда

Для «Манчестер Юнайтед»: небольшой шаг к избавлению от огромного количества балласта на «Олд Траффорд». Была надежда, что прибытие Эрика тен Хага летом 2022 года может с опозданием продемонстрировать лучшие качества игрока, с которым тренер ранее работал в «Аяксе», но Ван де Бек никогда серьезно не претендовал на то, чтобы стать постоянным игроком основной команды и сыграл всего 2 минуты в Премьер-лиге в первой половине сезона. Постоянный переход, очевидно, был бы предпочтительнее, учитывая, что для усиления состава необходимы деньги, но «Юнайтед» достаточно хорошо справился с задачей убедить «Айнтрахт» выплатить номинальную плату за аренду полузащитника и покрыть большую часть его зарплаты на следующие шесть месяцев. Оценка: 3+

Для «Айнтрахта»: риск, на который стоит пойти. Ван де Беку всего 26 лет, так что у него еще есть время изменить курс своей карьеры, несмотря на то, что в последние годы он испытывал проблемы с травмами и физической формой. У «Айнтрахта» есть реальные шансы квалифицироваться в еврокубки в следующем сезоне - сейчас они занимают шестое место в таблице Бундеслиги, отставая на три очка от «Боруссии Дортмунд», занявшей пятое место, и на девять очков от «РБ Лейпцига», идущего четвертым. Находящийся в форме и готовый к работе Ван де Бек, безусловно, мог бы помочь в этом отношении. В «Аяксе» он был выдающимся перспективным игроком, удивительно универсальным полузащитником с настоящим голевым чутьем. Если бы игрок сборной Нидерландов мог хотя бы намекнуть на свое возрождение, «Айнтрахт», несомненно, воспользовался бы возможностью подписать его за 11 миллионов евро плюс дополнительные 3 миллиона евро в качестве бонусов. Оценка: 4-

Для Ван де Бека: столь необходимый шанс перезапустить карьеру. Ван де Бек показал себя игроком, которым он когда-то был во время предыдущей аренды в «Эвертоне», но его короткое пребывание на «Гудисон Парк» было омрачено проблемами с травмами. Главное теперь — оставаться здоровым. Если он сможет это сделать — а это, очевидно, большое «если» — у него есть шанс набрать форму во Франкфурте после неудач в Манчестере. Оценка: 4+

Лукас Бералдо

Из «Сан-Паулу» в ПСЖ, 20 миллионов евро

Для «Сан-Паулу»: серьезное разочарование для болельщиков. Бералдо всегда мог уйти, вопрос был лишь в том, когда и за сколько? Футбольный директор Карлос Бельмонте заявил, что, хотя Габриэлю Саре разрешили уйти бесценок из-за финансовых проблем клуба, любой заинтересованной команде придется заплатить большие деньги за Бералдо. Таким образом, хотя его права собственности бесконечно усложняют ситуацию, 20 миллионов евро нельзя воспринимать как нечто иное, как разочаровывающую цену за такого многообещающего игрока. Эти деньги, очевидно, очень помогут «Сан-Паулу», но теперь у них есть серьезная дыра в защите, которую нужно залатать. Оценка: 4-

Для «ПСЖ»: еще одно свидетельство того, что клуб, по крайней мере, пытается использовать более разумный подход к трансферному рынку. «ПСЖ», конечно, по-прежнему переплачивает за игроков (прошлым летом более 200 миллионов евро было потрачено на Рандаля Коло Муани, Гонсалу Рамуша и Усмана Дембеле), но в стратегии произошел небольшой, но заметный сдвиг. Сделка по Бералдо — возможно лучшая иллюстрация того, как Луиш Кампуш пытается делать хитрые подписания. Это бесспорный успех для «ПСЖ», поскольку за бразильцем следили такие клубы, как «Ливерпуль» и «Бавария», а сумма трансфера в конечном итоге должна оказаться абсолютно грабительской для бразильцев. Бералдо остается пока не слишком обработанным талантом, и никогда нельзя предсказать, как такой игрок справится с настолько важным шагом в столь юном возрасте, но во времена, когда трудно получить справедливое соотношение цены и качества, «ПСЖ» заключил выгодную сделку. Оценка: 4+

Для Бералдо: логичный выбор, но не лишенный риска. «Ливерпуль» также интересовался «Джокером», и легко понять, почему, учитывая, что Бералдо — молодой, левоногий, играющий с мячом центральный защитник, который был доступен по очень привлекательной цене. «Энфилд» также является гораздо более стабильной средой для футболиста, чем «Парк де Пренс». Тем не менее, «ПСЖ» мог предложить Бералдо две вещи, которых не мог предложить «Ливерпуль»: футбол в Лиге чемпионов и возможность играть вместе с другим бразильцем Маркиньосом. Последнее должно оказаться особенно полезным для акклиматизации Бералдо к европейскому футболу и его последующего развития в центрального защитника мирового класса. В этом контексте этот переход имеет большой смысл с точки зрения игрока. Оценка: 5

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