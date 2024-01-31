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Моуринью готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
31 Января 2024 23:21
Моуринью готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Португальский тренер Жозе Моуринью может снова возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает источник Daily Mail, приближённый к португальцу. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 61-летний специалист хочет поработать в английском клубе при новом владельце - Джиме Рэтклиффе.

«Амбиции Моуринью - вернуться в «Манчестер Юнайтед». У Жозе остались незавершённые дела после того, как всё закончилось в прошлый раз. Он поставил перед собой цель вернуться», - приводит слова одного из друзей Моуринью Daily Mail.

Напомним, Моуринью сотрудничал с «красными дьяволами» с 2016 по 2018 год. За этот период наставник привёл манкунианцев к победе в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

Об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

İdman.biz

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